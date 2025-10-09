La bancada Renovación Popular anunció que comenzarán a recolectar firmas para presentar una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por incapacidad moral permanente tras el atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina en Chorrillos.

“Desde Renovación Popular anunciamos la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Su permanencia en el cargo, marcada por la indiferencia hacia las necesidades de la población y la falta de acción frente a la creciente crisis de criminalidad e inseguridad, resulta insostenible“, señaló el portavoz de la bancada en redes sociales.

En conferencia de prensa durante una suspensión del pleno de este jueves 9 de octubre, Bazán agregó que actualmente consideran que es viable conseguir las firmas para presentar la moción de vacancia y finalmente lograr 87 votos para que sea aprobada.

“Hoy se va a empezar a recolectar firmas que se requieren, que son 33 firmas que se necesitan para presentar esa moción de vacancia y de ahí, lo que corresponde es que Dina Boluarte venga a este Parlamento, responda por estas situaciones e inmediatamente se vote”, señaló.

“Se requieren 87 votos, creo que hoy no va a ser complicado, hay fuerzas del Parlamento que en los últimos minutos se han sumado a esta posición y lo que esperamos es tener a los 87 valientes. Reitero que no le den la espalda a la población y que voten a favor de la ciudadanía. Esta no es la posición de Renovación Popular, es el reclamo de la población”, agregó Bazán.

Podemos Perú respalda vacancia de Dina Boluarte

La bancada Podemos Perú anunció su respaldo a una eventual moción de vacancia contra Dina Boluarte impulsada por Renovación Popular.

A través de pronunciamientos de diversos congresistas como José Luna Gálvez y Guido Bellido, informaron que están dispuestos a impulsar la moción motivada por la crisis de inseguridad ciudadana.

“Podemos Perú impulsa la vacancia presidencial, ante la incapacidad de este gobierno para enfrentar a los sicarios y extorsionadores que imponen el terror en el país, frena el desarrollo ante la amenaza contra los emprendedores, pequeños comerciantes, microempresarios, artistas y miles de familias”, anunció Luna Gálvez.

Mientras tanto, Guido Bellido compartió una fotografía mostrando que su bancada ya empezó a juntar firmas de una moción de vacancia contra Dina Boluarte. “No hay solución, ni plan contra la criminalidad. Nos vamos por la vacancia de Dina Boluarte”, agregó.