En menos de un año, el empresario Rafael López Aliaga logró renovar la imagen de Solidaridad Nacional, y logró lo que hasta el entonces partido del sol no había conseguido desde su creación: postular sin alianzas electorales y conseguir representación legislativa por cuenta propia. Fue así que surgió Renovación Popular, un partido de ultraderecha que se posicionaba como una de las bancadas de oposición más sólidas, pero que, en su primer mes de gestión, sufrió la renuncia de cuatro de sus 12 miembros. En este informe, todos los detalles de las desavenencias con personajes que buscan tomar el control de la bancada celeste en contra de su líder.

La legisladora Norma Yarrow renunció de la bancada -junto a María Lobatón y Diego Bazán- producto de las desavenencias originadas por el secretario general Gustavo Pacheco, la personera legal Diana Masamoto y el actual vocero Jorge Montoya. Nunca se brindaron detalles de la salida de Yarrow, pero en la interna era conocida la disputa que tuvo su desenlace en la elección de la Mesa Directiva del Congreso.

Jorge Montoya anunció, desde junio pasado, sus intenciones de ser candidato para la presidencia del Congreso y, según las fuentes allegadas, siempre estuvo confiado en que Rafael López Aliaga realizaría las conversaciones respectivas para conseguirle ese puesto.

Pero en el Congreso, dicha elección no solo depende de las conversaciones de los líderes partidarios, sino también del consenso que logre cada candidato. Bajo este último parámetro, fue que la figura de Norma Yarrow iba ganando terreno.

Líderes partidarios que participaron en dicha ronda de negociaciones de la oposición, indicaron a este Diario que Norma Yarrow estaba incluida en la lista que llevaba a María del Carmen Alva, de Acción Popular, como presidenta del Congreso, pero tuvieron que desistir tras enterarse, a último minuto y por televisión, que Montoya había inscrito su lista con solo integrantes de Renovación Popular.

¿Cómo es que Montoya logra armar una lista con miembros de la bancada mientras Yarrow conversaba con la oposición? Todo surgió a raíz de un chat de WhatsApp donde Diana Masamoto, asesora de López Aliaga desde hace 15 años, envió un mensaje del líder del partido avalando la lista de Montoya.

Lo que después se enteraron los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los congresistas es que dicho mensaje era falso. “[Diana] es muy eficiente, pero cometió un error, cometió un error y ella lo sabe. ¿Cómo va a poner en un chat algo que no he dicho? Pero eso fue hace dos meses, ya pasó”, reconoce López Aliaga al ser consultado.

Desde la bancada aseguran que dicha falsificación respondió a la “desesperación” de un bloque del partido que no veía con buenos ojos -desde la campaña- el poder que había adquirido Norma Yarrow al lado de López Aliaga. Según las fuentes legislativas consultadas, el secretario general del partido, Gustavo Pacheco, advirtió que Yarrow, desde un puesto en la Mesa Directiva, “podía tomar el control del partido”.

Yarrow, quien en campaña fue denominada “la primera dama” de López Aliaga, es una dirigente antigua de Solidaridad Nacional que se alejó del partido para sumarse a Perú Patria Segura de Renzo Reggiardo.

Precisamente, este miércoles último, López Aliaga anunció una alianza con Reggiardo para las elecciones 2020.

López Aliaga es consciente de los líos internos de su partido, pero prefiere no darles importancia. “Ya si se tienen celos, que pongan una serie de Netflix. No me da la vida para esas cosas, yo solo quiero que saquen los proyectos que prometimos, ollas comunes, no más consultorías tontas...”, dice.

Gustavo Pacheco, actual parlamentario andino y secretario general de Renovación Popular

El secretario y el acta

Meses atrás el ánimo no fue el mismo. Fuentes legislativas indicaron que, después del incidente del mensaje falsificado, se llevó a cabo una reunión donde López Aliaga hizo “cuestión de estado” en defensa de Yarrow y amenazó hasta con renunciar si la retiraban de la bancada. Un grupo pedía su salida porque no votó por la lista que finalmente presentó Montoya para la elección de la Mesa Directiva.

El secretario general Gustavo Pacheco intentó que se haga un acta registrando lo dicho por López Aliaga, pero los miembros del CEN del partido se negaron a hacerlo.

Los miembros del CEN temían que Pacheco pudiera utilizar esa acta más adelante en busca de sacar a López Aliaga del partido. Tras ello, la relación del excandidato presidencial con la bancada se tornó un poco distante. Mientras que Pacheco y Masamoto se unieron buscando convencer al vocero Jorge Montoya que debían trabajar en conjunto tras asegurarle que Yarrow “había contaminado” a López Aliaga.

El hilo de comunicación se rompió a tal punto de que López Aliaga se enteró a través de su chofer que la bancada asistiría a visitar a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. La justificación en la interna fue que trataron de llamarlo sin éxito, por lo que decidieron dejarle el mensaje con su chofer.

Sumado a esto, cada vez que López Aliaga quería sostener reuniones con la bancada, se comenzaron a poner trabas. Las fuentes legislativas indicaron que habían todo tipo de excusas: despachos contagiados por COVID-19 o exposiciones de larga duración como una sobre el rol de La Marina.

López Aliaga aceptó las exposiciones -que agotaban todo el tiempo previsto para reunirse con la bancada- solo en dos oportunidades. A la tercera la rechazó y pidió pasar al tema de su interés: impulsar su paquete de proyectos de ley.

“Quería que sea más rápido, escuchaba muchas exposiciones, yo quería chambear mis proyectos”, reconoce también el líder del partido.

Luego se filtró un documento desde la bancada asegurando que López Aliaga “había pedido contratar a Christian Rosas, hijo del excongresista fujimorista Julio Rosas”. Pero esto no era cierto.

López Aliaga solo había informado que Rosas sería su coordinador de enlace con la bancada. Esto no fue del agrado de Pacheco, según las fuentes consultadas, quienes además narraron un episodio donde no quisieron dejar entrar al flamante enlace parlamentario de López Aliaga al Palacio Legislativo.

En ojos del grupo de Pacheco, el ingreso de Rosas era un intento de López Aliaga por tener de su lado al grupo evangélico de la bancada -la facción mayoritaria- y así hacerle contrapeso a los manejos internos.

Más de tres fuentes consultadas coincidieron en señalar que Gustavo Pacheco buscó limitar la comunicación de López Aliaga con la bancada. Una de las fuentes narró un episodio donde Pacheco ingresó al despacho de una asesora de la bancada a acusarla de “infiltrada” por haber coordinado la llegada de López Aliaga al Parlamento.

Pese a estar la puerta cerrada, se escuchó a Pacheco prohibir a la funcionaria hablar directamente con López Aliaga porque “en un Consejo de Ministros, el ministro no habla directamente con el presidente, para eso hay un presidente del Consejo de Ministros”.

Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular.

Manejos poco claros

Tras el incidente del mensaje falsificado, Diana Masamoto pasó a trabajar con Gustavo Pacheco, quien actualmente se desempeña como parlamentario andino. La intención era, según las fuentes consultadas, de que ella manejara -en coordinación con Pacheco- la bancada. Nada podía pasar sin su supervisión.

Fue así que el vocero de la bancada, Jorge Montoya, autorizó el ingreso de Masamoto al Parlamento para que inicie coordinaciones, mientras veían la manera de formalizar su contrato.

En el registro de visitas oficiales del Parlamento se observa que, por ejemplo, Masamoto ingresó el 24 de agosto pasado, a las 9 de la mañana y se retiró pasadas las 4 de la tarde, registrando 7 horas de permanencia. En otras visitas ingresaba al mediodía y también se retiraba por la tarde.

Los asesores de la bancada incluso mostraron a este Diario que Masamoto comenzó a crear grupos de WhatsApp para las coordinaciones e, incluso, contaron que Pacheco la presentó como jefa del gabinete técnico de asesores. Sumado a esto se le otorgó un estacionamiento de un funcionario del despacho de la bancada.

En uno de los chats mostrados a este Diario, Masamoto coloca: “Por si acaso, los pases de invitados al Congreso, otra vez en nuestra bancada, los autorizo yo, únicamente. Nadie firma nada ni presenta nada sin mi VoBo (visto bueno)”.

Además del enfrentamiento político interno, existe un problema administrativo, pues Masamoto realiza labores de coordinación de la bancada, pese a que finalmente fue contratada por Pacheco en la planilla del Parlamento Andino.

El vocero Jorge Montoya aseguró la labor de Masamoto ha sido “de apoyo y soporte” y que “la coordinación se ha hecho con el parlamentario andino (Gustavo Pacheco)”. “La parte administrativa se va a arreglar la semana que viene. Si va a ser permanente, pasará con nosotros”, sostiene.

Este Diario intentó recoger los comentarios de Gustavo Pacheco y Diana Masamoto, pero solo obtuvo respuesta del primero. Desde España, donde ha viajado para la Convención del Partido Popular, el secretario general justificó la situación de Masamoto asegurando que “mis asesores y técnicos también dependen del Congreso administrativamente”.

“Yo les he pedido que debería estar en la bancada. No puede estar en una planilla y trabajando en otro lado. Quedamos que (Jorge) Montoya debería pasarla a su equipo de asesores. Yo me di cuenta que podía traer problemas, y le dije. Está inscrita en la planilla de Pacheco. (Montoya) me dijo que Pacheco la había destinado a hacer enlace parlamentario. Está coordinando con asesores, lo que me parece bien, pero no es la forma”, asegura, por su parte, López Aliaga.

Pacheco, en coordinación con Masamoto, maneja las reuniones de bancada, según las fuentes consultadas. Incluso, Pacheco se incluyó en el reglamento interno de la bancada amparado en su condición de secretario general.

Al respecto, Montoya reconoció la labor de Pacheco en la bancada, pero intentó bajar el tono. “El señor Pacheco forma parte de la bancada, pero sus funciones son más de presencia que otra cosa. Él tiene su propia agenda. Él es un parlamentario andino y está colaborando con la bancada”, refirió al ser consultado.

Facciones al interior de la bancada de Renovación Popular Distrito electoral Facción Alejandro Muñante Lima Religiosa Milagros Aguayo Lima Religiosa Esdras Medina Arequipa Religiosa Javier Padilla Lima Provincias Religiosa Noelia Herrera Callao Religiosa Jorge Montoya Lima FFAA José Cueto Lima FFAA Miguel Angel Ciccia Piura Independiente Jorge Zeballos Peruanos en el exterior Allegado a Gustavo Pacheco

El factor Norma

En las últimas semanas, López Aliaga ha decidido hacer caso omiso a las peleas internas y asiste casi todos los martes a reunirse con la bancada y a pedir resultados del paquete de proyectos de ley que anunciaron en la campaña.

López Aliaga reconoció a este Diario las discrepancias internas, pero aseguró que ha pasado la página. “Esos temas pasaron hace dos meses, yo estoy trabajando con Montoya, vamos a promover la vacancia. Estoy corrigiendo y ayudando con los proyectos de ley, porque son muy técnicos y tengo conocimiento en economía”, dice.

Cuando le insistimos sobre todas las versiones sobre el control de Pacheco en la bancada, López Aliaga optó por decir que no tenía problemas con su secretario general, pero dejó en claro que él manda en el partido. “Yo puedo remover al secretario general cuando me dé la gana. Hago asamblea mañana y remuevo al CEN. Yo estoy por encima de los chismes”, apuntó.

Montoya dijo no tener discrepancias internas, pero resaltó que fue firme en contra de la “falta de lealtad de los congresistas que votaron por otra lista”. Esto último en clara alusión a Norma Yarrow. “Ese fue el único incidente”, refirió.

Cabe recordar que Yarrow acusó haber sido “hostigada políticamente” por Montoya cuando estuvo en la bancada celeste.

Las disputas internas, según las fuentes consultadas, no desaparecerán en el corto plazo pues la figura de Norma Yarrow sigue presente al lado de López Aliaga. Pese a que renunció a Renovación Popular y pasó a la bancada de Avanza País, Yarrow viene apoyando al líder de Renovación Popular en la conformación de las listas de candidatos para las elecciones 2022.

Esto es algo que también fue reconocido por el mismo López Aliaga: “Norma sigue trabajando en el partido, temas de alcaldía, bastante apoyo le he pedido. He trabajado con Norma las listas de candidatos. Conoce mucha gente, el miércoles pasado hemos tenido reunión con todos los precandidatos, ella ha estado a mi lado”.

La definición de candidaturas entre López Aliaga y Yarrow es otro capítulo que no es visto con buenos ojos por el grupo de Pacheco y Masamoto, según las fuentes consultadas.

La serie de Netflix de Renovación Popular parece tener aún muchos capítulos por delante.

