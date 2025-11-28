La congresista Norma Yarrow, como vocera de Renovación Popular, pidió al presidente del Poder Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) que suspenda el desembolso de fondos por concepto de semana de representación para evitar que sea usado para hacer campaña política durante el receso parlamentario antes de las elecciones generales del 2026.

La legisladora pidió, como portavoz de su bancada, que se suspenda la asignación económica destinada a las semanas de representación, tanto para los congresistas como para sus asesores.

Según su oficio, lo hace “en aras a la transparencia del próximo procesos electoral” y para garantizar el buen uso de los recursos públicos durante el receso parlamentario que está próximo a iniciar entre el primer y segundo periodo de la legislatura ordinaria 2025-2026.

Norma Yarrow pide suspender pagos por semana de representación.

El objetivo final, explica Yarrow, es “evitar la desnaturalización de estos gastos mediante actos de proselitismo político”.

Asimismo, solicita que “toda actividad desarrollada por el personal de los despachos congresales en dicho receso deberá realizarse bajo la modalidad de licencia sin goce de haber”.

Cabe recordar que, luego de la semana de representación programada entre los días 11 y 16 de diciembre, concluirá el actual periodo de la presente legislatura e iniciará el receso parlamentario que comprenderá los primeros meses del 2026.