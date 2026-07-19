Renovación Popular presentó a sus voceros en el Congreso para el periodo 2026 - 2027. (Foto: Andina)
Renovación Popular presentó a sus voceros en el Congreso para el periodo 2026 - 2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El partido Renovación Popular presentó la conformación oficial de sus vocerías en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026-2027.