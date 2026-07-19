El partido Renovación Popular presentó la conformación oficial de sus vocerías en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026-2027.

Mediante un comunicado, la agrupación señaló que en la Cámara de Senadores, la vocería titular estará a cargo de Lourdes Alcorta Suero, mientras que Milagros Jáuregui de Aguayo y Edgar Mancha Pineda asumirán las vocerías alternas.

Voceros de Renovación Popular

En tanto, en la Cámara de Diputados, la vocera titular será Roxana Rocha Gallegos, acompañada por Christian Aranda Vásquez y Alex Segura Figueroa como voceros alternos.

La agrupación señaló que este equipo tendrá la misión de promover los consensos necesarios para atender las principales demandas de la población y reafirmó su compromiso de ejercer una labor parlamentaria con responsabilidad, transparencia y firmeza.

Comunicado de Renovación Popular

Asimismo, Renovación Popular informó que sus senadores y diputados electos y reelectos por Lima y Callao renunciarán al bono por gastos de instalación otorgado por el Congreso de la República. Según indicó en otro comunicado, la asignación está destinada a cubrir los costos de traslado e instalación de los parlamentarios que deben desplazarse a la capital para asumir sus funciones.

La organización precisó que la decisión responde a su compromiso de ejercer la función pública con austeridad, responsabilidad y transparencia, y sostuvo que, en el actual contexto económico, corresponde administrar los recursos públicos con eficiencia y responsabilidad.