La bancada Renovación Popular presentó un proyecto de ley que propone eliminar la prohibición del ejercicio de la libertad religiosa o el uso de temas religiosos en la propaganda electoral y en el marco de los diversos procesos electorales.

Se trata de la iniciativa legislativa N° 13834/2025-CR, que busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones, con el propósito de garantizar el derecho constitucional a la libertad religiosa y participación política.

Según el proyecto de ley, la finalidad es tener una “competencia equitativa” en los diversos procesos electorales y garantizar los derechos fundamentales de la persona a la libertad religiosa y participación política.

Así, se pide modificar el artículo 188 de la Ley Nº 26859 con la siguiente redacción: “Está prohibido a los electores hacer uso de banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al de la elección hasta un día después de ésta”.

Al respecto, el congresista Alejandro Muñante, de dicho grupo parlamentario, señaló en “X” (antes Twitter) que la Constitución Política del Perú es clara en el sentido de que “nadie puede ser discriminado por motivo de religión”.

“La fe no puede ser excluida del debate público ni utilizada como excusa para imponer silencios ideológicos. ¡Defender la libertad religiosa es defender una democracia auténtica y verdaderamente libre!“, manifestó.

✅🇵🇪 #PRESENTADO #PL13834 | ¡NO MÁS PERSECUCIÓN A LA FE! Hoy damos un paso firme en defensa de los derechos fundamentales. Por ello, desde la @bancada_rp, hemos presentado el Proyecto de Ley Nº 13834/2026-CR, que propone modificar el artículo 188 de la Ley Orgánica de Elecciones… pic.twitter.com/syPPtvq1iB — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) January 27, 2026

En la exposición de motivos Renovación Popular alegó que la Ley Orgánica de Elecciones tiene establecido los límites a la propaganda política, dentro de los cuales está la prohibición del “uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo, en la propaganda política”.

“Sin embargo, dicha limitación ha generado que se afecte de manera desproporcionada los derechos fundamentales antes señalados, y ratificada dicha vulneración por el Jurado Nacional de Elecciones, mediante los diversos Reglamentos sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, tanto para las elecciones generales (Resolución N° 0112-2025- JNE) como las elecciones regionales y municipales (Resolución N° 0112-2025- JNE), siendo que ambos reglamentos establece como infracción a la propaganda electoral”, acotó.

Alega que la iniciativa legislativa busca evitar la “persecución o mordaza sancionatoria” en materia electoral por considerar que afecta básicamente el ejercicio del derecho a la libertad de religión con normas “infraconstitucionales y reglamentarias”.

“En esa medida, la presente iniciativa legislativa resulta necesaria para asegurar que se respete los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la participación política, a fin tener una competencia equitativa en los diversos procesos electorales”, subrayó.