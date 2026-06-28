El Congreso de la República destinó a los partidos políticos Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre, vía transferencias bancarias, S/2.6 millones provenientes de los descuentos por planillas a los sueldos de sus trabajadores militantes entre los años 2022 y 2025, según reveló “Punto Final”.

Según el dominical, entre el 2022 y 2025 APP recibió del Congreso desembolsos por S/. 459,000; a la cuenta de Perú Libre fueron a parar S/. 834,000; y Fuerza Popular, se vio beneficiada por un conjunto de depósitos que suman más de S/1 millón 333 mil.

Desde hace algunos años, trabajadores contratados por el Parlamento que militan en partidos políticos son requeridos de destinar parte de su salario a favor de la organización política que les consiguió el trabajo.

Se le llama “aporte voluntario”, pero ocurre vía descuento por planilla: el trabajador recibe su salario después de habérsele aplicado el recorte a favor de la agrupación política.

LEE MÁS: SAC da cuenta de denuncias contra canciller Carlos Pareja por presunto fraude y atentado contra el derecho de sufragio

En el caso de Fuerza Popular, la diputada electa Karina Beteta es tesorera titular de ese partido y, desde esa posición, la encargada de supervisar que, mes a mes, llegue a la cuenta del partido, los aportes que hace el Congreso, provenientes del sueldo de sus trabajadores militantes.

En el 2022, mediante cuatro envíos, el Congreso hizo llegar a las cuentas de FP un total de S/40.700. Los envíos y las cifras se incrementarían notablemente el siguiente año: 28 transferencias bancarias que aglutinaban descuentos salariales por S/339.950. Cada uno de los envíos de dinero están cifrados en el registro contable a través de códigos de comprobantes de pago.

Durante 2024, el Congreso transfirió a favor del partido, más de S/427 mil, a través de un total de 36 operaciones bancarias. Mientras que, solo el año pasado, el partido fujimorista obtuvo más de medio millón de soles transferidos, producto de los descuentos a los salarios de sus trabajadores.

En Fuerza Popular los descuentos se aplican a todo nivel, desde congresistas, hasta asistentes o auxiliares. La escala de descuentos mensuales aplicados a sus militantes va desde los S/1.100 a legisladores y parlamentarios andinos; S/600 a jefes de área; S/500 a asesores y profesionales; S/250 a técnicos; y S/100 son deducidos a los salarios de asistentes o auxiliares.

LEE MÁS: López Aliaga comunica al Congreso que no jurará como senador y pide convocar a su accesitario

Así, entre 2022 y 2025, Fuerza Popular obtuvo, transferido por el Congreso, S/1 millón 333 mil, directamente en su cuenta bancaria, producto del descuento de los sueldos de trabajadores fujimoristas.

Consultada sobre los descuentos, Karina Beteta no negó los descuentos por planilla que Fuerza Popular recibe del Congreso y dijo que ya no desempeña más el cargo de tesorera y que esa responsabilidad recae ahora en Cecilia Chacón, otra diputada electa.

El caso de Perú Libre

En el caso del partido del lápiz, los dineros son desembolsados no solo a través de transferencias, sino también vía cheques, como uno que el Congreso giró a favor de Perú Libre, el 15 de diciembre de 2025, por S/.24.279.

Ese mismo año fueron firmados a favor del partido del excandidato presidencial Vladimir Cerrón, otros 11 cheques que fueron girados entre agosto y diciembre del 2025 por un total de S/ 177.000.

Perú Libre ha estipulado en sus estatutos, que el aporte del 10% de los salarios de autoridades electas y de militantes con cargos de confianza en el Estado, tiene carácter obligatorio. Ofelia Ríos Pacheco, exfuncionaria del Gobierno Regional de Junín durante la gestión de su líder prófugo y su mano derecha, es la tesorera del partido del lápiz. Se negó a declarar sobre el tema.

Así, en el 2023 Perú Libre recibió S/79.846 a través de 7 cheques; y S/75.021 mediante 9 transferencias. En 2024 no registra cheques, pero el Congreso sí le hizo 39 transferencias por un total de S/308.902. En 2025 regresarían los cheques como medio de pago, 12 por S/177.067 y un mismo número de transferencias por S/193.520.

En total, el partido del lápiz se hizo con S/834.357 provenientes de los descuentos por planilla de sus congresistas y personal de confianza, contratados en este poder del Estado.

Cheques como cancha

En el caso de APP, “Punto Final” identificó los descuentos que el Congreso aplica a sus congresistas: S/1.000 mensuales a favor del partido. Es decir, dicho partido también usa el aparato contable del Poder Legislativo como su ente recaudador de aportes.

LEE MÁS: Concluye último Pleno del Congreso unicameral y se prepara a dar paso al Senado y la Cámara de diputados

En 2023, el Congreso giró 12 cheques a favor de Alianza para el Progreso por un total de S/152.000. Los descuentos a los salarios de sus congresistas sumaron S/107 mil en 2023, que fueron tramitados a través de 13 cheques.

En el 2024 otros 12 cheques sumaron S/104 mil a favor del partido fundado por César Acuña para, finalmente el 2025, sumar S/96 mil a sus cuentas también producto de los recortes salariales. En este caso Luis Ricardo Mateo Alcarráz es el tesorero de APP, quien dijo que se trata de “aportes” y que los descuentos a los congresistas forman parte de un acuerdo de la Mesa Directiva.

MEF se pronuncia

“Punto Final” consultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) si una entidad pública como el Congreso puede ser usada como caja recaudadora de aportes a partidos políticos. La respuesta fue la siguiente:

“En relación con la consulta sobre si los partidos políticos se encuentran autorizados para suscribir convenios a fin de realizar descuentos en las planillas de pago, según las leyes del sector, se establece que la planilla única de pago de las entidades públicas solo es afectada por los descuentos establecidos por ley, por cuotas sindicales autorizadas por el servidor, y por mandato judicial expreso”.

Precisó que descuentos de esta naturaleza en las planillas del Estado son solo autorizadas en el caso de fondos de bienestar: descuento por Essalud o para algún fondo de pensiones. El MEF también enfatizó que no se identificó a algún partido político inscrito en el Listado de Fondos de Bienestar autorizados.

Cabe señalar que en los últimos años el Congreso incrementó notablemente el número de trabajadores en planilla y otras modalidades de contratación, pasando de 3199 en julio del 2021 a 3955 a mayo del 2026.