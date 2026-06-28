Los partidos Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre recibieron S/ 2.6 millones mediante descuentos por planillas a sus trabajadores militantes. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Los partidos Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre recibieron S/ 2.6 millones mediante descuentos por planillas a sus trabajadores militantes. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
/ Julio Reaño
Por Redacción EC

El Congreso de la República destinó a los partidos políticos Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre, vía transferencias bancarias, S/2.6 millones provenientes de los descuentos por planillas a los sueldos de sus trabajadores militantes entre los años 2022 y 2025, según reveló “Punto Final”.

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