Javier Castro Cruz es diputado por Lambayeque de Fuerza Popular. (Foto: Facebook)
Javier Castro Cruz es diputado por Lambayeque de Fuerza Popular. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

El diputado Javier Castro Cruz (Fuerza Popular), representante de la región Lambayeque, registra 10 condenas en su contra por injuria, calumnia y difamación, con lo cual es el legislador con más sentencias en el actual Congreso bicameral, según reveló “Panorama”.

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