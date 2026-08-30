El diputado Javier Castro Cruz (Fuerza Popular), representante de la región Lambayeque, registra 10 condenas en su contra por injuria, calumnia y difamación, con lo cual es el legislador con más sentencias en el actual Congreso bicameral, según reveló “Panorama”.

Según el dominical, el actual parlamentario consignó nueve sentencias por dichos delitos en su hoja de vida, cuando postuló al Congreso en las pasadas elecciones generales de abril.

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Las sentencias declaradas del diputado llegan solo hasta el 2018. La última, la décima en su haber, fue dictada en marzo de este año -en plena campaña electoral- por el delito de difamación agravada.

La denunciante en este caso fue Gabriela Vidarte, su exabogada, a quien acusó en su radio y ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de falsificar su firma y huella digital para poder renunciar al partido Acción Popular.

“Me dice: ‘sabe qué doctora, yo tengo un entrampamiento legal, ahorita estoy en un partido que no me puedo desafiliar, cinco abogados no han podido. Si usted me desafilia, yo le apoyo con la difusión en la radio con su partido. Nunca me dijo que él ya había hecho un acuerdo con Acción Popular y, bueno, a las finales, apareció desafiliado”, expresó la letrada.

“Él se fue al Jurado y dijo que esa desafiliación que yo le había hecho y el informático era fraudulenta, que yo le había falsificado su huella, su firma, por intereses personales. Así empieza mi tortura. Se fue y lo dijo en su radio, a los cuatro vientos”, agregó Vidarte Mata.

Además, actualmente el diputado afronta un nuevo proceso por los presuntos delitos de calumnia y difamación agravada. La última audiencia de este caso se llevó a cabo el pasado 19 de agosto.

Durante la reciente semana de representación, Javier Castro Cruz fue cuestionado por las sentencias en su contra, pero el diputado se defendió asegurando que tiene el respaldo de la propia presidenta Keiko Fujimori.

“Después de que ha pasado esto, la bancada del partido me ha llamado y me han dicho a través de la Secretaría de Prensa: ‘tiene usted el respaldo de (Keiko) Fujimori’”, aseveró.