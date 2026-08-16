Congreso acordó aumentar en 15% el salario de sus trabajadores durante gestión de Fernando Rospigliosi, según reveló "Punto Final". (Foto: Archivo GEC)
Congreso acordó aumentar en 15% el salario de sus trabajadores durante gestión de Fernando Rospigliosi, según reveló "Punto Final". (Foto: Archivo GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Redacción EC

El Congreso de la República aumentó en 15% el salario de sus trabajadores durante gestión de Fernando Rospigliosi como titular de ese poder del Estado, según reveló “Punto Final”.

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