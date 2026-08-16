El Congreso de la República aumentó en 15% el salario de sus trabajadores durante gestión de Fernando Rospigliosi como titular de ese poder del Estado, según reveló “Punto Final”.

Según el dominical, así lo señala una convención colectiva de trabajo suscrita entre el Parlamento y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) el 24 de noviembre del 2025.

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En dicho acuerdo se acordó el incremento del salario en un 15% y bonificaciones por aproximadamente dos años. Además, el aumento en las remuneraciones rige desde enero del 2026.

“El Congreso acuerda la actualización, durante la vigencia del presente convenio colectivo, de la escala remunerativa, en un quince por cierto (15.00%) de las remuneraciones”, dice el documento.

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El beneficio también alcanza a los trabajadores recién ingresados al Congreso bicameral. El convenio colectivo también contempla el incremento de otros beneficios económicos.

Entre ellos tenemos una asignación extraordinaria por el Día del Trabajo (1 de mayo), equivalente a un 20% de una UIT, es decir, unos S/1,100, así como otra bonificación por el Día del Trabajador Parlamentario (22 de septiembre), por la misma cifra.

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Con el nuevo incremento salarial, el gasto corriente del Parlamento superaría los S/1.134 millones en la actualidad. En el 2021 el gasto ascendía a S/402.9 millones y se elevó hasta los S/906.2 millones en el 2025.

Consultado por “Punto Final”, el ahora senador Fernando Rospigliosi afirmó que se trató de una decisión aprobada por la comisión que negoció con el sindicato y que la Mesa Directiva solo la acató.

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“Fue una decisión que tomó la comisión que negoció con el sindicato que yo suscribí. Conversamos con la Mesa Directiva y la decisión fue aprobar lo que había negociado la comisión”, aseveró.

“Yo he tenido que acatar esa decisión, que ya había sido tomada en acuerdo con el sindicato, así que esa es la realidad”, sentenció Rospigliosi Capurro.