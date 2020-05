La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará el miércoles de la próxima semana la creación de un grupo de trabajo para investigar las contrataciones del Ministerio de Cultura (Mincul) al cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’.

Así lo confirmó a El Comercio el presidente del grupo, Edgar Alarcón (Unión por el Perú). “Se verá el próximo miércoles en la comisión ordinaria. Estoy seguro que se va a aprobar. Es un tema muy sensible y se debe trabajar en ese tema”, expresó.

De llegar a aprobarse, explicó, se asignaría la responsabilidad a dos o tres congresistas. Además, se convocaría a los exministros del sector, así como a los funcionarios que hayan intervenido “para que expliquen el porqué de estos contratos”.

“Nosotros vamos a determinar ahí los presuntos hechos ilícitos y se lo pasamos a la fiscalía para que complete la denuncia en este caso. Y si están ahí involucrados exministros, [se derivaría] a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, comentó Alarcón.

La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) ha solicitado que la Comisión de Fiscalización también cite a la ministra de Cultura, Sonia Guillén, sobre los pagos a Cisneros.





Asimismo, Edgar Alarcón no descartó que se aborden otras contrataciones del Ministerio de Cultura, y no solo las realizadas con el compositor.

Derivan información

Por otro lado, de acuerdo con fuentes de El Comercio, el Ministerio de Cultura ya ha contestado “en parte” a la Comisión de Cultura respecto al requerimiento de información que se había realizado el lunes, entre otros puntos, por el caso del compositor Richard Cisneros.

Sin embargo, ante la inasistencia a una citación de la ministra de Cultura, Sonia Guillén, la comisión ya acordó derivar todo a la Comisión de Fiscalización, a fin de que inicie la investigación correspondiente. Actualmente están en ese proceso.

Buscan firmas

Por otro lado, Alarcón confirmó que continúa reuniendo firmas para la moción de interpelación a la ministra de Cultura y al primer ministro Vicente Zeballos, por este caso.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, se requiere la rúbrica del 15% del número legal de parlamentarios; es decir, 20. El parlamentario de Unión por el Perú ya cuenta con 16.

La Comisión de Cultura también está impulsando otra moción, pero en caso de esta última no se incluye al jefe del Gabinete. Sin embargo, el texto todavía no ha sido repartido a todos los integrantes del grupo de trabajo para las firmas.

El congresista Daniel Olivares (Partido Morado), confirmó ello. En comunicación con este Diario, consideró que “además del escándalo –porque sí nos interesa que nos explique la contratación de este señor- lo que a mí me preocupa es el manejo de la pandemia en el sector Cultura que no ha sido aceptable”.

“Eso para mí es importante en esta interpelación y no solamente hacer preguntas sobre el señor Swing sino el porqué de las demoras del sector”, acotó.

Olivares también remarcó que si no se aclara el caso de ‘Richard Swing’ se “puede mostrar manejos no adecuados de los vínculos personales, porque la explicación que se da es que esta persona era cercana, pero eso no tiene nada que ver con la contratación de alguien”.

“Se tiene que explicar que esta persona ha estado realmente capacitada o que esos servicios que se han ofrecido hayan cumplido realmente con su objetivo. Si es así, genial, pero tienen que explicar”, aseveró.

