El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) expresó su desacuerdo con la posible denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a raíz de la acusación que presentó contra once legisladores, porque no está a favor del “ojo por ojo”.

Como se recuerda, la denuncia archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) era por haber promovido una ley que favoreció a legisladores que ahora pueden cobrar pensión como policías y militares en retiro sin restricción.

“Me ha sorprendido que diga que es una ley con nombre propio para los cinco congresistas que estamos en el Congreso. Es una ley para todos los oficiales, policías y militares que están en retiro”, acotó Chiabra a Canal N.

“(…) Yo no estoy de acuerdo con el ojo por ojo, no estoy de acuerdo con la denuncia constitucional, pensé que ella iba a tener otra posición (…) diciendo: ‘efectivamente esto no ha debido ni proceder’”, agregó el parlamentario.

Al respecto, el congresista José Cueto (Honor y Democracia) sostiene que el Parlamento tiene sus propias razones para evaluar esta situación, amparándose en el artículo 93 de la Constitución, que establece que ningún legislador puede ser procesado por sus votos.

“Tengo entendido que va a haber una denuncia constitucional por este caso, porque ha sido flagrante la forma cómo ella ha actuado. Que a ella no le parezca, que crea, que las razones, está bien, se verá en la subcomisión”, dijo a Canal N.

En ese sentido, Cueto Aservi mostró su confianza de que la inhabilitación contra Espinoza Valenzuela proceda, reforzando su postura crítica sobre el accionar de la fiscal de la Nación.

Por su parte, el legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) informó que presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por supuestamente desacatar la Ley 32130, que otorgó a la Policía Nacional (PNP) la dirección de la investigación preliminar de los delitos.

“Ellos no solamente se pronunciaron públicamente en contra de una ley que tienen que acatar necesariamente, sino que sacaron un reglamento desacatando la ley, y hasta ahora la están desacatando. Esa es una de las acusaciones constitucionales que hay contra la fiscal de la Nación y toda la Junta de Fiscales Supremos”, resaltó.

Denuncia archivada

El informe elaborado por la secretaría de la SAC sustentó la improcedencia de la acusación presentada por Delia Espinoza porque advirtió que no era una infracción constitucional la actuación de los once legisladores que fueron parte de la Comisión de Defensa.

Según la denuncia de Espinoza, fue en esta comisión donde la iniciativa para permitir que militares y policías en retiro puedan recibir salarios como funcionarios públicos sin perder su derecho a la pensión, fue modificada para incluir cargos de elección popular como congresistas, y para eliminar cualquier tipo de tope establecido en otras normas.

Sobre el tema, Delia Espinoza dijo no temer la posibilidad de ser inhabilitada para ejercer cargos públicos por 10 años. “Temor no hay, para nada porque sé lo que he hecho y acá estoy con la conciencia tranquila porque he impuesto lo que es la persecución penal válidamente emitida. Lo que sí me preocupa es que se impongan los votos y no la razón del derecho porque si me van a acusar y me quieren inhabilitar, así como yo sustenté una denuncia constitucional motivada, ellos tienen que hacer lo propio”, refirió a ‘Cuarto Poder’.

“No me enfrento a nadie, para que haya un enfrentamiento tienen que haber dos, por lo menos. El Ministerio Público no se enfrenta a nadie”, finalizó.