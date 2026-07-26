Silvana Robles fue electa senadora por Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
Silvana Robles fue electa senadora por Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) Roberto Sánchez anunció que la senadora Silvana Robles fue suspendida de sus funciones en la bancada por no cumplir con el acuerdo de mostrar su voto en la elección del nuevo presidente del Senado para el periodo 2026-2027.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.