El excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) Roberto Sánchez anunció que la senadora Silvana Robles fue suspendida de sus funciones en la bancada por no cumplir con el acuerdo de mostrar su voto en la elección del nuevo presidente del Senado para el periodo 2026-2027.

En conferencia de prensa desde el Parlamento, señaló que el vocero titular de su grupo parlamentario en el Senado, acabada la elección de la junta directiva de dicha cámara, adoptó esa medida este mismo domingo 26 de julio.

Mencionó que la bancada acordó que como derecho discrecional correspondía mostrar el voto y que la senadora Silvana Robles no lo hizo. Por ello, explicó que de inmediato, lo que corresponde es que se le inicie un proceso sumario de investigación.

“Nosotros condenamos, rechazamos la deslealtad. Los acuerdos se cumplen en transparencia y tienen que ser firmemente desarrollados, de tal manera que la senadora está suspendida desde ahora en sus derechos en la bancada”, expresó.

“Mientras dure esta investigación y de verificarse con el debido proceso y el reglamento, corresponderá su expulsión. Nosotros acá nos mantenemos con transparencia, mostrando cuáles son estos hechos para que se trabajen”, agregó.

Sánchez Palomino advirtió que de verificarse que la senadora trasgredió el reglamento, Silvana Robles podría ser expulsada de la bancada de JP. Enfatizó que cuando se tiene un acuerdo entre diputados y senadores, se tiene que cumplir y que “esa es la lección”.

“Mientras dure esta investigación y de verificarse con el debido proceso y el reglamento, corresponderá su expulsión. Nosotros acá nos mantenemos con transparencia, mostrando cuáles son estos hechos para que se trabajen”, subrayó.

Se defiende

Tras enterarse de la noticia, Silvana Robles calificó de una “ligereza” y una “irresponsabilidad” de atribuirle haber votado a favor de la elección de Miguel Torres, de Fuerza Popular, como presidente del Senado.

“Descarto rotundamente que mi persona le haya dado un voto a favor de esta fuerza política que linda con la criminalidad. Reitero que es irresponsable manifestarse con esta postura. Creo que en votos y en momentos muy cruciales de la política peruana he votado en contra de este Tribunal Constitucional fujimorista y por supuesto, en contra de todas las leyes pro crimen que han traído impunidad”, aseveró en “Panorama”.

“La mayor prueba es que yo renuncié a la bancada de Perú Libre en su momento, precisamente por este acto que iba contra toda naturaleza del partido con Fuerza Popular. Por tanto, reitero esta burda acusación que se me hace. Yo voy a salir como una fiera a defender mi postura y mi imagen política desde todo punto de vista”, añadió.

Silvana Robles dijo que se someterá a todas las investigaciones que realice la bancada de JP y esperará que los resultados se den. Si bien admitió su error, también aseveró que tiene información que una senadora del partido Obras tampoco mostró su voto.

“Creo que el craso error fue no mostrar el voto, pero eso de ninguna manera me hace responsable de haberle yo dado el poder absoluto, prácticamente, a la señora Fujimori y sus secuaces, que se han encargado del anterior nefasto Congreso y que ahora en este Senado se avizore lo mismo”, sentenció.