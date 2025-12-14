El congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) utiliza a los trabajadores de su despacho para su campaña política hacia la Presidencia de la República, en el marco de las elecciones generales del 2026, según reveló “Cuarto Poder”.

En horario laboral, funcionarios de confianza de Sánchez fueron grabados realizando actividades distintas para las que fueron contratados por el Congreso de la República.

Uno de ellos es Gian Marco Castillo, sobrino del golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y que labora como coordinador del despacho de Sánchez Palomino desde abril de este año, con un sueldo de S/3.146 mensuales.

El sobrino del exmandatario fue captado el pasado 27 de noviembre en pleno horario de trabajo en los exteriores del penal Barbadillo de Ate para promover la liberación de su tío, recientemente condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

Al ser consultado sobre el tema, Castillo Gómez se excusó de declarar afirmando que necesita un permiso del Parlamento para declarar, porque así lo estipula el reglamento interno de ese poder del Estado.

“En el Congreso hay un reglamento [que dice] estrictamente que los trabajadores no pueden realizar declaraciones. Lo que me está comentando lo puedo detallar, para eso necesita un permiso”, alegó.

“Yo le puedo detallar todo siempre y cuando tenga un permiso para dar mis declaraciones. No he ido a visitar a mi tío, no puedo visitarlo. Necesito un permiso para poder declarar”, agregó.

Cabe indicar que Gian Marco Castillo tiene una orden de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de organización criminal, y colusión y tráfico de influencias por el caso Puente Tarata III.

Más involucrados

Otro trabajador del despacho de Roberto Sánchez captado en los exteriores del penal Barbadillo de Ate el pasado 21 de noviembre es Ernesto Zunini Yerren, secretario general nacional de Juntos por el Perú.

Se trata de un personaje que es candidato a diputado con el número 2 por Lambayeque. Labora como técnico en el Congreso con un sueldo mensual de S/7.319. Se negó a declarar señalando que estaba en semana de representación.

“Estamos en semana de representación y estamos acompañando actividades del despacho. Me está llamando en horario laboral. A la 1 de la tarde puedo contestar”, dijo antes de cortar la llamada.

Al respecto Diego Montoya, experto en contrataciones del Estado, calificó de un “escándalo” que se utilicen a trabajadores del Congreso para cumplir labores ajenas en plena campaña electoral.

“Ya esto es un escándalo. Esto no puede ser posible en donde el jefe además está confabulado justamente con los trabajadores para, en época de labores del Congreso, realizar otras actividades no permitidas, campaña electoral”, subrayó.