El congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) anunció que contratará en su despacho a Betssy Chávez, exministra procesada por el golpe de Estado de Pedro Castillo del 2022 y recientemente liberada tras la anulación de su prisión preventiva.

“Si no tiene ningún impedimento para laborar, para trabajar, procede, y si cumple los requisitos. La Dra. Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional. Yo estaría contentísimo para que sea soporte profesional en mi despacho parlamentario”; dijo este viernes ante la prensa.

El parlamentario, cuando se le pidió confirmar si es que procedería o no con la contratación de su antigua colega de gabinete ministerial del gobierno de Pedro Castillo, respondió afirmativamente.

“Claro que sí, corresponde porque cumple requisitos, es legal, es de ley, de derecho constitucional. Pregunto, ¿alguien me lo va a impedir? No creo, porque el derecho y la razón siempre priman", insistió.

Roberto Sánchez reveló esto luego de visitar a Betssy Chávez en la clínica donde permanece internada desde hace un par de día, y donde se confirmó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) había dispuesto su excarcelación.

Esto, en cumplimiento al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nula la prolongación de la prisión preventiva efectuada en diciembre del 2024 al considerar que se tramitó fuera del plazo y cuando ya habían vencido los 18 meses originales de esta restricción en su contra.

Tanto Betssy Chávez como Roberto Sánchez son procesados en el juicio por presunto delito de rebelión por el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.