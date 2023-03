Roberto Sánchez, congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú y exministro de Pedro Castillo, dijo esperar que el pleno tome en cuenta los “elementos nuevos” que prueban lo que ha dicho: que no tuvo participación en el golpe de Estado que hizo el expresidente el 7 de diciembre del 2022.

En declaraciones a la prensa horas antes de la sesión del pleno en la que se evaluará el informe que plantea procesarlo penalmente por presunta rebelión y conspiración, Sánchez reiteró que ejercerá su derecho a la defensa de manera personal y con sus abogados Domingo García Belaunde y Walter Gutiérrez.

“Hay una serie de elementos nuevos que no existían en el trayecto de la comisión permanente. Reafirmo que ni antes, durante ni después he participado ni mucho menos he tenido conocimiento de lo que ha significado el anuncio del 7 de diciembre”, reiteró el parlamentario.

Congreso: Declaraciones de Roberto Sánchez

El exministro de Comercio Exterior y Turismo que estuvo en Palacio de Gobierno el día del golpe de Estado reiteró que, como se ve en los videos difundidos en medios de comunicación, él no estuvo en el despacho de Pedro Castillo coordinando el mensaje a la Nación como sí ocurrió con otros ministros como Betssy Chávez, Willy Huerta y Gustavo Bobbio.

“Los videos hechos públicos confirman una serie de declaraciones que yo he dado y respecto a mi participación o no en el conjunto de actividades de ese 7 de diciembre”, indicó.

Roberto Sánchez también resaltó la decisión de la Corte Suprema del Poder Judicial al rechazar el pedido que hizo el Congreso para que dicte impedimento de salida del país en su contra.

“El juez supremo se ha pronunciado refiriendo que un dicho no es, bajo ningún concepto, capaz de alcanzar el umbral de responsabilidad que me impute directa o indirectamente, ni antes, durante ni después del 7 de diciembre”, manifestó.