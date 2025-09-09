El congresista Roberto Sánchez (juntos por el Perú - Voces del Pueblo) minimizó la posibilidad que Betssy Chávez, recientemente liberada de su prisión preventiva por disposición del Tribunal constitucional, pueda acudir a la Embajada de México, mientras se tramita un impedimento de salida del país en su contra.
En declaraciones a la prensa, el parlamentario aseguró que Chávez afrontará el proceso judicial por el golpe de Estado en libertad, ante lo cual se le consultó si es que podría acudir a la Embajada de México.
Newsletter Mientras Tanto
LEE TAMBIÉN: Congreso rechaza contratar a Bettsy Chávez como asesora: ¿Cuáles son los argumentos del informe legal?
“No creo. Son especulaciones que tienen morbo. Ella está en libertad afrontando el proceso y estoy seguro que eso es lo que va a hacer”, replicó.
El parlamentario detalló que Betssy Chávez salió de alta sete lunes de la clínica donde estuvo internada cuando se dispuso su liberación.
“Ayer ha salido del alta del nosocomio y su recuperación es lo principal. Ella afrontará el proceso en libertad. Por dominio público se conoce que le han dictado impedimento de salida y algunas medidas disciplinarias que corresponden”, señaló, ante lo cual se le preguntó si “ella no piensa salir del país”. “Yo todavía no me he encontrado con ella. Yo creo que, si ya está en libertad, corresponde que haga eso”, respondió.
Este lunes 8 de setiembre, se conoció que la fiscal suprema Zoraida Ávalos pidió 12 meses de impedimento de salida del país contra Chávez Chino, acusada como coautora del delito contra los poderes del Estado peruano y el Orden Constitucional, en la modalidad de rebelión.
En otro momento, Roberto Sánchez dijo que espera ser informado formalmente con la negativa para su intento de contratar a Betssy Chávez en su despacho. “Vamos a leer cuáles son los argumentos para pronunciarnos. No me han notificado”, fue todo lo que comentó al respecto.
TE PUEDE INTERESAR
- Vicepresidenta de la JNJ pide suspender a Delia Espinoza por seis meses: ¿qué acusaciones enfrenta la fiscal de la Nación?
- La portátil digital del MTC: Al menos 80 cuentas bot replican los mensajes del ministro César Sandoval en redes sociales
- El gobierno propone reducir presupuesto para orden y seguridad en el 2026 pese a ola de crímenes y homicidios
- Betssy Chávez: Congreso pospone votación sobre denuncia constitucional hasta el 1 de octubre
- Juan José Santiváñez: TC evaluará habeas corpus por investigaciones en su contra
Contenido sugerido
Contenido GEC