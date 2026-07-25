Roberto Sánchez y Jorge Nieto Montesinos, dirigentes de dos de las cuatro agrupaciones políticas de oposición, destacaron hoy en el Congreso la presentación oficial de sus listas de candidatos para las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados. Esto tras la inscripción de las nóminas ante la Oficialía Mayor del Parlamento la mañana de este 25 de julio.

Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, calificó el acuerdo entre los partidos como un “Consenso por la democracia”. “Tiene el objetivo de fortalecer la democracia, tiene el objetivo de consolidar un sano sistema de justicia de dignidad de un desarrollo que mire a todos y todos los peruanos de todas las regiones”, expresó.

“Este anuncio importante es de esperanza para toda nuestra patria, todo el Perú que necesita, yo creo, estabilidad, democracia y justicia”, agregó Sánchez.

Jorge Nieto Montesinos, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, enfatizó la necesidad de establecer un equilibrio de poderes mediante la elección de directivas de oposición.

Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

“Tenemos un Ejecutivo elegido, respetamos su elección, pero al mismo tiempo es un Ejecutivo que tiene influencia muy importante en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía de la Nación, en la Junta Nacional de Justicia, en la Defensoría del Pueblo y además han dicho que van a arrasar en el Poder Judicial”, advirtió para señalar su esperanza de que el Parlamento sea “la casa en la cual se construye el equilibrio de poderes la democracia y los consensos”.

Ricardo Belmont, también presente en el acto junto a Alfonso López Chau, suscribió la importancia de la unidad lograda entre las cuatro agrupaciones políticas. Belmont señaló que esta coalición representa el sentimiento de una Nación que busca iniciar una nueva etapa democrática y descartó la posibilidad de competir sin un balance real de fuerzas políticas que garanticen la fiscalización necesaria en el Parlamento.

“La unidad se ha dado, ¿no? Ahora la nación no va a ser un Buen Gobierno porque estamos Juntos por el Perú para hacer Obras; entonces estemos todos tranquilos. No se puede jugar con el mismo equipo, es decir, no se podía jugar fujimorismo contra fujimorismo porque, si no, no habría balance de poderes”, acotó ante la prensa.

Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Listas de oposición al Senado y Cámara de Diputados

La lista para el Senado la encabeza Daniel Hugo Barragán Coloma (Obras), acompañado por Jaime Quito (Juntos por el Perú), Jaime Delgado (Ahora Nación) y Nora Bonifaz (Buen Gobierno).

Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Para la Cámara de Diputados, la nómina está presidida por Óscar de Jesús Reto (Buen Gobierno), junto a Analí Márquez (Juntos por el Perú), Harvey Colchado (Ahora Nación) y José Yataco (Obras).

La elección de Mesa Directiva para el Senado está programada para este domingo 26 de julio a mediodía. Por su parte, la Cámara de Diputados realizará su votación el mismo día a las 17:00 horas, de acuerdo con los plazos establecidos por las Juntas Preparatorias de ambas cámaras parlamentarias.