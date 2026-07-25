Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Roberto Sánchez y Jorge Nieto Montesinos, dirigentes de dos de las cuatro agrupaciones políticas de oposición, destacaron hoy en el Congreso la presentación oficial de sus listas de candidatos para las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados. Esto tras la inscripción de las nóminas ante la Oficialía Mayor del Parlamento la mañana de este 25 de julio.

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