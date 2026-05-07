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Resumen

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Al interior del Congreso permanece congelada —desde el 22 de enero del 2025— una denuncia constitucional formulada por la fiscalía en contra del hoy candidato presidencial Roberto Sánchez por designar irregularmente a un alto funcionario cuando era ministro de Comercio Exterior y Turismo, durante la gestión del vacado ex presidente Pedro Castillo.

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