Al interior del Congreso permanece congelada —desde el 22 de enero del 2025— una denuncia constitucional formulada por la fiscalía en contra del hoy candidato presidencial Roberto Sánchez por designar irregularmente a un alto funcionario cuando era ministro de Comercio Exterior y Turismo, durante la gestión del vacado ex presidente Pedro Castillo.

La documentación llegó hasta la Oficialía Mayor del Parlamento, cuando María Acuña (APP) presidía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), órgano encargado de tramitarla, y continuó sin evaluarse durante la gestión de Lady Camones, designada titular de la SAC en agosto de 2025.

Sin embargo, tras 470 días sin trámite, la Subcomisión recién dará cuenta, entre el martes o jueves de la próxima semana, de la denuncia para iniciar con el procedimiento parlamentario, indicaron fuentes de El Comercio.

Tras la dación de cuenta, se deberá calificar la denuncia en un plazo de 10 días hábiles para determinar si pasa a una etapa de investigación congresal o simplemente se envía al archivo. De ser procedente y tener la venia de la Comisión Permanente, el caso podría terminar en una acusación constitucional contra el denunciado.

El Comercio se comunicó con la presidenta de la SAC, Lady Camones, pero tras ser preguntada sobre las razones por las que no revisó este caso durante su gestión, respondió que no daría declaraciones.

Consultadas por este Diario, las fuentes aseguraron que la presidenta de la SAC no dio cuenta de la denuncia al priorizar casos antiguos y otros coyunturales durante los pocos meses que lleva al frente de la subcomisión.

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Congreso)

—Un nombramiento direccionado—

Esta denuncia fue formulada en enero del 2025 por la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza. En ella, atribuyó a Sánchez y Guido Bellido ser autores de los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado, respectivamente, al direccionar el nombramiento del ciudadano Daniel Abarca Soto en el cargo de asesor 1 del Gabinete de Asesores del despacho ministerial del Mincetur.

De acuerdo con la Fiscalía, en el caso concreto de Roberto Sánchez, este intervino como ministro en el proceso de contratación de Abarca Soto para el cargo de asesor 1 del Gabinete de Asesores, suscribiendo la Resolución Ministerial N.° 125-2021-MINCETUR, del 4 de agosto de 2021.

La denuncia sostiene que la actuación del ex ministro no respondió al interés de beneficiar a la administración pública, sino al propósito de atender un requerimiento expreso del entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

En ese contexto, la Fiscalía precisó que el 4 de agosto del 2021 Bellido habría aprovechado la sesión del primer Consejo de Ministros para solicitarle a Sánchez, en su calidad de titular del Mincetur, que “acelerara” la contratación de Abarca Soto en dicha cartera.

No obstante, según la denuncia fiscal a la que accedió este Diario, ese no habría sido el primer pedido. La investigación señala que Bellido ya le había solicitado la contratación el 31 de julio de 2021, durante una reunión con Sánchez en el Centro de Convenciones de Lima.

Ese mismo 4 de agosto, Sánchez Palomino aceptó la renuncia de Madeleine Rosa María Burns Vidaurrázaga al cargo de asesora 1 del Gabinete de Asesores y designó a Abarca Soto en su reemplazo. El nombramiento se formalizó mediante la Resolución Ministerial N.° 125-2021-MINCETUR, suscrita por el hoy candidato presidencial.

La Fiscalía indicó que el nombramiento de Abarca Soto no contó con los informes técnicos de evaluación de las áreas competentes ni con una revisión de su currículum vitae, el cual, además, no fue ingresado por el conducto regular, es decir, a través de la Oficina de Trámite Documentario.

Al respecto, el Ministerio Público citó un informe enviado de la Oficina de Personal a la Oficina General de Administración: “Se debe informar que luego de una exhaustiva búsqueda en el sistema de trámite documentario y en nuestros archivos digitales del año 2021, no se ha podido encontrar registro alguno de documento que se haya recibido en la Oficina de Personal, respecto de la propuesta del señor Daniel Abarca Soto en el cargo de Asesor I de Despacho Ministerial en el año 2021″.

La Fiscalía también advirtió que no fue sino hasta el 9 de agosto de 2021 —cuatro días después del nombramiento— que recién se celebró el contrato entre el Mincetur y Abarca Soto. En dicho documento se estableció que recibiría una remuneración de S/15.600 por las funciones inherentes al cargo.

Quien suscribió el contrato en representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo fue Manuel Gerardo Gonzales Oblitas, quien había sido designado apenas dos días antes, el 7 de agosto de 2021, como director de la Oficina de Personal de la Oficina General de Administración.

Según la denuncia, Sánchez Palomino promovió la designación de Gonzales Oblitas en dicho puesto y esperó a que asumiera funciones para recién formalizar el contrato con Abarca Soto y así “avalar las irregularidades en su designación”.

—Guido Bellido y el camarada—

Sobre Guido Bellido, la Fiscalía indicó que las influencias que ejerció el investigado Guido Bellido Ugarte ante el ex ministro Roberto Sánchez Palomino, se tratarían de “influencias reales”, toda vez que éste era su jefe inmediato, pertenecía al partido político del gobierno Perú Libre y era cercano al presidente de la República Pedro Castillo, quien lo designó en el puesto de ministro de Comercio Exterior y Turismo, por lo que, tenía injerencia directa con dicho funcionario.

Precisó que Guido Bellido Ugarte se ofreció interceder ante el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo a fin de ayudar a que Daniel Abarca ingrese a trabajar en el Mincetur, lo que se habría realizado el 31 de julio de 2021 en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima y el 4 de agosto de 2021 en las instalaciones de Palacio de Gobierno, posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Asimismo, que el 4 de agosto Abarca le habría indicado a Bellido que, si “fuera designado viceministro de Turismo, sería perfecto por el amplio conocimiento que tiene en el sector”.

A cambio de este aparente favor, el 16 de setiembre de 2021 Bellido le reenvió una foto de un DNI y le escribió a Abarca Soto: “Por favor, un pasaje a Huancayo-Lima mañana temprano, por favor camarada”.

Al respecto, Abarca respondió que compró pasajes de Jauja a Lima para el 17 de setiembre, a través de Latam Airlines, a favor de Arturo Cárdenas Tovar (conocido como “Pinturita”) y Yuliana Huamán.

El 8 de octubre, tras renunciar al cargo de premier el día 6, Bellido le pidió a Daniel Abarca “darle una mano” con un vuelo de Lima a Cusco, solo de ida, y le reenvió los DNI respectivos.

Esta situación se repitió el 15 de noviembre de 2021, cuando le solicitó apoyo para un pasaje a favor de “una compa” que denunciaría un presunto fraude en el examen de docentes.