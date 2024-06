El último fin de semana, Antauro Humala y Roberto Sánchez confirmaron el acercamiento de los partidos Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) y Juntos por el Perú (JP) de cara las elecciones de 2026. El etnocacerista, por ejemplo, consideró como “hermanos de lucha” a los militantes de la agrupación de izquierda.

Durante un encuentro deportivo en Los Olivos, realizado el viernes 7 de junio, Humala Tasso consideró que su partido y Juntos por el Perú “comparten muchos objetivos políticos, revolucionarios y nacionalistas”.

Dos días después, en el programa “Pasos perdidos” de Canal N, Sánchez dijo que ha visto en el sentenciado por el ‘andahuaylazo’ “un arraigo popular y social relevante”. Y que su figura “empata con ese sentimiento [de un sector de la opinión pública] que dice ‘que se vayan todos’, que ha vacado a la clase política y empresarial”.

En comunicación con El Comercio, el congresista minimizó que Humala Tasso haya purgado prisión por los delitos de homicidio [en contra de cuatro policías], secuestro y rebelión, al sostener que él ya “cumplió y redimió su condena”. Añadió que “las bases etnocaceristas tienen todo el derecho de participar en la vida política del país”.

“No se construye democracia estigmatizando a grandes sectores de la ciudadanía, no podemos estigmatizar a aquellos jóvenes y adultos que en algún momento sirvieron con su vida a la defensa del país. La justicia condena y también rehabilita como ciudadano la vigencia de los derechos”, expresó.

Sánchez también remarcó que el proceso de diálogo para definir una eventual alianza con A.N.T.A.U.R.O. no es excluyente a los líderes de ambas agrupaciones, sino que las pautas de acción las darán los militantes.

“Serán las militancias las que en su momento evaluarán si existen mayores coincidencias que generen condiciones para una alianza partidaria [o para construir] un frente patriótico popular. Es por ello, que se dan estos espacios de reflexión”, dijo.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo adelantó que no apoyará “normas arbitrarias que busquen limitar el derecho de la ciudadanía y de las mayorías a elegir en libertad”, en referencia al dictamen que amplía los impedimentos para postular.

En enero último, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para Sánchez por su presunta participación a favor del golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

La “autonomía” de la bancada

Al interior de la bancada de Cambio Democrático-JP- que agrupa no solo a Juntos por el Perú, sino también a los partidos en formación Nuevo Perú (de Verónika Mendoza), Voces del Pueblo (de Guillermo Bermejo) y Primero la Gente (de Susel Paredes)-aseguran que no conocían sobre la eventual alianza entre Sánchez y Humala Tasso.

La parlamentaria Sigrid Bazán, portavoz de la referida bancada, dijo a El Comercio que es el exministro de Comercio Exterior y Turismo el que debe responder por este acercamiento. Agregó que cada partido que forma parte del grupo congresal tiene “autonomía” para tomar sus decisiones.

(Foto: Archivo GEC)

A título personal, Bazán afirmó que es “un error” que se intente reducir a la izquierda en el país a una eventual postulación de Humala Tasso. “El señor no ha movido un pelo en medio de la crisis, no ha hecho nada más que intentar sacar provecho sin brindar un planteamiento acertado. La polarización no nos ha llevado a nada”, manifestó.

También remarcó que cuando se debata la reforma constitucional que plantea impedir la postulación a cargos de elección popular a condenados por asesinato, secuestro y otros, aun cuando estén rehabilitados, su bancada tomará una decisión no en base “a un partido y sus acuerdos, sino de algo que pueda realmente mejorar la oferta política para cambiar el escenario que hoy tenemos”.

Marcan distancia sin cuestionar

Los congresistas Ruth Luque, Nieves Limachi, Víctor Cutipa Ccama y Roberto Kamiche Morante- integrantes de Cambio Democrático-Juntos por el Perú- coincidieron en señalar que los acuerdos electorales que adopte el partido de Sánchez no involucran a la bancada. Evitaron cuestionar el acercamiento del exministro castillista con Antauro Humala.

“La bancada de la que soy parte no tiene nada que ver con los diálogos, alianzas o acuerdos o similares que desarrolle Juntos por el Perú [...] Las organizaciones políticas tienen derecho al diálogo y a las alianzas que consideren. Sin embargo, considero que la prioridad de los líderes políticos o quienes lideran organizaciones en inscripción es defender la democracia”, manifestó Luque a este Diario.

A su turno, Limachi señaló que cada partido integrante del grupo parlamentario “puede desarrollar diálogos diversos desde su propia institucionalidad”, pero precisó que “eso no determina ni orienta a la bancada hacia un nombre en particular”, en referencia a Humala Tasso.

Cutipa Ccama indicó que “una cosa es la bancada parlamentaria y otra el partido Juntos por el Perú”. Añadió que los acuerdos que pueda adoptar Sánchez “no vinculan” al grupo congresal.

Kamiche Morante refirió que no ha conversación con el exministro de Comercio Exterior y Turismo sobre su reunión con Humala Tasso.

“Esos son acercamientos que Sánchez como presidente de su partido tiene la potestad para hacerlo, no tendría por qué consultar a la bancada, ya que vivimos en democracia”, acotó.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, la parlamentaria Susel Paredes (Cambio Democrático-JP) declaró que ella y su partido Primero la Gente no van a conversar con Humala Tasso.

“Yo nunca, porque él quiere matarme, él dice que va a fusilar a los homosexuales, seré loca para hablar con un demente”, sostuvo.

Por su parte, la parlamentaria Isabel Cortez dijo a radio Exitosa que Humala Tasso ha cumplido con su condena y que ha pagado parte de su reparación civil. Añadió que “si en Argentina eligieron a un loco, en el Perú, otro loco no estaría [de más]”.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo dijo que no sorprende la actitud que ha asumido Juntos por el Perú, porque “históricamente la izquierda siempre ha tenido una mayor capacidad que la derecha para pasar por alto todas las diferencias que puedan tener con otros grupos”, con tal de sobrevivir.

Agregó que en los últimos años se han dado “uniones raras”, como la alianza de Verónika Mendoza, del Nuevo Perú, con Vladimir Cerrón, de Perú Libre, en el 2020. Esto generó la renuncia de Indira Huilca, Marisa Glave, Tania Pariona y Richard Arce al primer colectivo. La coalición no fue formalizada porque el JNE observó su inscripción.

“Entonces, no sorprende que grupos menores, como Juntos por el Perú, traten de asimilar a personas que tengan apoyo popular. Incluso, muchas veces en estos casos dejan de lado sus principios e ideologías con tal de sumar esfuerzos para llegar al poder o tener representación en el Congreso. Y luego del proceso electoral, no tienen problema en separarse y acusarse entre ellos”, explicó a El Comercio.

Además… Juntos por el Perú también se reunió con partido de Bermejo Ronald Atencio Sotomayor- presidente de Voces del Pueblo, partido del congresista Guillermo Bermejo- afirmó que se reunió con el parlamentario Roberto Sánchez y con dirigentes de Juntos por el Perú, a fin de conocer las plataformas de ambas organizaciones de cara a constituir “un gran frente popular” en la izquierda con la mira en las elecciones de 2026.

“Nosotros pusimos sobre la mesa nuestras propuestas, entre ellas la de convocar a una asamblea constituyente, así como dar inicio a un proceso en serio de formalización a los pequeños mineros artesanales. Ha sido una conversación y no se ha pactado ningún tipo de alianza. Pero quedó claro que somos partidarios de formar un gran frente popular”, manifestó a El Comercio.

El ex abogado del expresidente Pedro Castillo indicó que Voces del Pueblo aún no se ha reunido con Antauro Humala.

Atencio Sotomayor dijo que es “prematuro” hablar de un candidato para un eventual frente de izquierda.

También remarcó que deben realizarse elecciones internas para determinar a los liderazgos.

“Nosotros tenemos como líder innato a Bermejo, en el frente ya se discutirá”, finalizó.