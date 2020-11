La congresista Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) aseguró sentirse sorprendida por el rechazo del Legislativo a la lista propuesta para ocupar la Mesa Directiva, tras la renuncia del mandatario Manuel Merino a la Presidencia.

En diálogo con RPP, la legisladora indicó que los integrantes de Alianza para el Progreso le dijeron que iban a votar en bloque por la lista a la Mesa Directiva y “no lo hicieron”. Aseguró que a muchos legisladores les “molesta” su postura de “izquierda”.

“Es una sorpresa porque costó mucho trabajo plantear una lista de consenso, me sorprendió que la gente de APP [que dijeron] que iban a votar en bloque no lo hicieron", señaló.

“Yo soy una mujer de izquierda, eso es obvio, es evidente. Escribo en el periódico desde hace más de 15 años. He escrito bastante, también, en contra del último Chávez y de Maduro y hay algunas personas que no estaban de acuerdo con esta postura. Mi posición es en defensa de los DDHH y me imagino que eso ha influido en la votación de algunos congresistas”, indicó.

Explicó que “varios congresistas de Acción Popular, de UPP se abstuvieron o votaron en contra, congresistas de Podemos que me habían dicho que sí en un momento determinado como José Luna, votó en contra”.

Este domingo, el pleno del Congreso de la República no otorgó los votos necesarios a la lista presidida por la legisladora Rocío Silva Santisteban. La votación culminó en 42 votos a favor, 52 en contra y 25 abstenciones.

Previamente, el Congreso confirmó que se había presentado una única lista de candidatos para la Mesa Directiva. En la primera vicepresidencia irá Francisco Sagasti (Partido Morado), Luis Roel Alva (Acción Popular) en la segunda y Yessica Apaza (Unión por el Perú) en la tercera.

Sagasti, portavoz principal del Partido Morado, reconsideró su decisión inicial de retirar su firma de la lista a la Mesa Directiva encabezada por Silva Santisteban.

“Mi firma está saliendo de esa lista, no es una lista final, todavía no se ha presentado en realidad. Lo que está sucediendo es toda una discusión y una segunda rueda de negociaciones a raíz de esa lista”, señaló.

