Diversas bancadas del Congreso de la República pidieron al presidente del Congreso, José Williams, que se cite a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, para hoy jueves 15 de junio, y así acelerar la fecha que se había planteado inicialmente para su interpelación.

El planteamiento se hizo público luego que Williams anunciara que la Mesa Directiva estaba proponiendo que la titular del Ministerio de Salud sea interpelada recién el jueves 22 de junio a las 9 a.m.

Al someter a votación esta fecha, pidieron la palabra diversos congresistas para pedir que se acelere el proceso y, en lo posible, se cite a Gutiérrez para este mismo jueves 15.

“Este tema no debería ser político. Una semana más es demasiado tiempo para una gestión que no solo se cuestiona el manejo de una cartera, sino que cuesta vidas a la población”, señaló el no agrupado Edward Málaga, quien mencionó que se había presentado un pedido firmado por diferentes bancadas.

José Williams dijo que para eso se estaba sometiendo a votación la propuesta del jueves 22, para que pueda ser respaldada o rechazada por el pleno. Sin embargo, otros parlamentarios reclamaron que se tome en cuenta el pedido antes de votar.

“Hemos presentado un adelanto para que la ministra de Salud pueda exponer el pliego interpelatorio y pueda demostrar si hubo incapacidad o no, pero sí necesitamos en este momento que acuda la ministra porque tenemos más de 180 casos letales y más de 230 mil casos con dengue”, comentó, a su turno, Kelly Portalatino de Perú Libre.

Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, respaldó esta posición. “Creemos que es importante que esté hoy día mismo la ministra acá y que venga a explicar realmente lo que está pasando en la zona norte del país”, exhortó.

José Williams, tras destacar que el pedido parecía ser respaldado por la mayoría del Poder Legislativo, dijo que se postergaría la decisión para luego de convocar a una Junta de Portavoces en la cual se evalúe el tema luego de que se vote la denuncia constitucional contra el exministro Juan Carrasco Millones.

Juárez reclamó durante su exposición de la acusación contra Carrasco para exigir que Portavoces se junten a la brevedad. “Declino de participar en aras que primero se cite a Junta de Portavoces y luego después continuamos. Creo que hay que dar prioridad a lo que es necesario”, indicó.

Congresistas piden citar a Rosa Gutiérrez al pleno este jueves 15 de junio.

Sigrid Bazán tomó la palabra en el debate y pidió precisar que el pedido que se había hecho ante la Mesa Directiva fue para citar a Rosa Gutiérrez para hoy, mas no para que responda la interpelación en su contra. A pesar de esto, dijo que respaldaba la postura de Fuerza Popular para convocar a la ministra este mismo jueves.

El presidente del Congreso accedió al pedido, decidió cambiar el orden de la agenda y señaló que se postergaría el caso de Juan Carrasco.

El pleno del Congreso aprobó este miércoles 14 de junio interpelar a Rosa Gutiérrez a través de la moción que presentó Sigrid Bazán (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) con el respaldo de legisladores de la mayoría de bancadas.

Tras la votación inicial que logró 87 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, dos legisladores pidieron retirar sus votos a favor. Se trata de Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso) y Carlos Enrique Alva (No agrupados).