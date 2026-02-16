Rospigliosi sobre pleno extraordinario: “Solo se ha presentado una moción para discutir la censura contra Jerí”

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aclaró en el programa ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, que el pleno extraordinario convocado para este martes solo debatirá una moción de censura contra el presidente, José Jerí, debido a que es la única iniciativa formal presentada.

“Una cosa es mi opinión personal, pero otra es lo que tengo que hacer en mi calidad de presidente del Congreso, que es cumplir el reglamento. Y si se ha presentado una moción cuyo único punto es debatir la censura, eso es lo que vamos a discutir”, afirmó durante una entrevista en el programa Siempre a las ocho, remarcando que debe actuar con imparcialidad.

Rospigliosi explicó que, desde un punto de vista jurídico y constitucional, la censura no sería el mecanismo adecuado para destituir al jefe de Estado, ya que esa figura corresponde al control político del presidente del Congreso y no del mandatario en su calidad de titular del Ejecutivo.

“La propia moción dice que se le acusa por inconducta funcional por hechos supuestamente cometidos cuando es presidente de la República y quieren censurarlo como presidente del Congreso; eso me parece un error”, sostuvo.

Pese a esta posición, el titular del Parlamento insistió en que su rol institucional lo obliga a respetar los procedimientos y acatar lo que decida la mayoría del pleno.

En ese contexto, advirtió que la censura puede prosperar con mayoría simple de los congresistas presentes, lo que —según dijo— podría significar una eventual destitución con alrededor de 40 votos, a diferencia de la vacancia presidencial que requiere 87 votos. Para Rospigliosi, esta diferencia representa un “contrasentido” legal.

El legislador también alertó sobre la grave inestabilidad política que atraviesa el país, señalando que el presidente Jerí tiene una “enorme responsabilidad” en la situación actual, más aún en pleno proceso electoral.

A cinco meses del final del actual gobierno, Rospigliosi cuestionó que un nuevo cambio de mando pueda ser conveniente para el país, pues implicaría una reorganización completa del aparato estatal, incluyendo ministros, viceministros y jefaturas públicas.

“No conviene crear más inestabilidad en el país, porque además este nuevo gobierno sería improvisado, como fue el de Jerí”, afirmó.