Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi opinó que es un contrasentido censurar y no vacar a José Jerí. (Foto: GEC)
El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi opinó que es un contrasentido censurar y no vacar a José Jerí. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aclaró en el programa ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, que el pleno extraordinario convocado para este martes solo debatirá una moción de censura contra el presidente, José Jerí, debido a que es la única iniciativa formal presentada.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Rospigliosi sobre pleno extraordinario: “Solo se ha presentado una moción para discutir la censura contra Jerí”
Congreso

Rospigliosi sobre pleno extraordinario: “Solo se ha presentado una moción para discutir la censura contra Jerí”

José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP
Política

José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP

José Jerí: Informe preliminar de la Comisión de Fiscalización señala contradicciones del mandatario en caso empresarios chinos
Congreso

José Jerí: Informe preliminar de la Comisión de Fiscalización señala contradicciones del mandatario en caso empresarios chinos

Muñante: “José Cueto podría asumir la Presidencia si renuncia a su candidatura al Senado”
Congreso

Muñante: “José Cueto podría asumir la Presidencia si renuncia a su candidatura al Senado”