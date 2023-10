El Comercio ha podido identificar la contratación en el Parlamento de hasta seis personas ligadas a García, quien sería pareja de Amuruz. Se trata de tres familiares de su amigo Christiam Enrique, su hermana Alejandra García y dos extrabajadoras de su despacho legislativo.

“Lo más importante no es si tengo un vínculo o no con esta persona [Paul García]”, respondió la tercera vicepresidenta del Congreso el pasado martes ante la prensa.

Amuruz y García han evitado confirmar que son pareja, y la razón podría encontrarse en las contrataciones de personas allegadas precisamente a García en el Congreso, especialmente en áreas vinculadas a Amuruz.

García, en un comunicado publicado en su Facebook, reconoció que el asesinado Christiam Enrique era su amigo. Pero la relación de la familia Enrique con García no solo era amical, sino también política. Uno de los hermanos del fallecido, Erik Enrique, figura como militante de Más Callao, el movimiento regional con el que García postuló a la alcaldía chalaca en el 2022.

La congresista también aparece en esta foto donde figuran, en la parte de abajo, Paul García (saco negro) y los hermanos Christiam (casaca crema) y Erik (camisa roja) Enrique. (Foto: Facebook)

—Familia y amigos—

El pasado 6 de julio, Erik Enrique publicó en Facebook una imagen junto a su hermano y a la congresista Amuruz. En otra foto de ese evento, aparece también Paul García.

Fuentes allegadas a Amuruz y García indicaron que este último la habría convencido de fundar un nuevo partido político que podría llamarse Más Perú. Esto encaja con que García renunció a su movimiento regional en agosto, según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En ese escenario, los allegados de García han empezado a encontrar espacios en las planillas legislativas.

Erik Enrique, según la planilla legislativa, ingresó a finales de agosto como auxiliar en la Oficina de Comunicaciones. El 10 de agosto, él registra una visita al despacho de Amuruz.

Además, Angie Gómez Acosta, esposa del asesinado Christiam Enrique, registra una visita al despacho de Amuruz el 10 de agosto, el mismo día que fue Rony Enrique, otro hermano de Christiam. Desde ese mismo mes, Gómez aparece como técnico en la planilla de la Oficina de Comunicaciones del Congreso.

Si bien esa oficina no está ligada directamente a Amuruz, fuentes de Avanza País indicaron que las contrataciones se dieron por pedido de la tercera vicepresidenta a la presidencia del Parlamento.

Asimismo, Rony Enrique registra una visita a inicios de setiembre al personal de la Comisión Especial Capital Perú, que impulsó y presidió Amuruz. En la planilla de setiembre, Rony Enrique figura que ingresó como técnico a la comisión.

Este Diario, además de buscar la versión de Amuruz, consultó con el vicepresidente del grupo, Jorge Montoya, pero no dieron respuesta.

Amuruz dijo que no conocía a los hermanos Valdivia. No obstante, en esta foto de julio posa con Paul García (de camisa) y Carlos Valdivia (derecha). (Foto: Difusión)

–Más casos–

En la lista de contrataciones ligadas a Paul García sigue su hermana Alejandra García Oviedo. Tal como ha reportado el programa “Al estilo Juliana”, la hermana menor del exparlamentario ingresó al Área de Calidad Legislativa que, según acuerdo de Mesa Directiva de setiembre, acaba de pasar a depender de la vicepresidencia de Amuruz. Fuentes del Congreso dijeron que Alejandra García renunció el pasado martes.

Por si fuera poco, dos extrabajadoras del despacho de Paul García, en el período legislativo 2020-2021, han ingresado a la planilla de la tercera vicepresidencia de Amuruz.

Se trata de Rocío Beltrán (técnica) y Cenit Málaga (asesora). Esta última figura como directora legal del Instituto Peruano de Capacitación Integral, fundado en el 2021 y del cual Paul García figura como presidente, según la Sunarp.

Este Diario buscó comunicarse con García desde el martes, a través de llamadas y mensajes de WhatsApp y Facebook, pero no obtuvimos respuestas. En tanto, Amuruz no respondió a nuestros pedidos para entrevistarla y ayer no asistió a la reunión de su bancada, aunque sí se dio tiempo para lanzar un tuit de condolencias por el fallecimiento de Luis Giampietri.