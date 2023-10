Diego Bazán afirma que no se protegerá a Rosselli Amuruz en la Comisión de Ética en caso se decida investigarla.

Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, se pronunció sobre la participación de la legisladora Rosselli Amuruz (Avanza País) en una fiesta en Lince que terminó con el crimen de un hombre y remarcó que, en caso de existir elementos que ameriten una revisión del caso, lo verán “más adelante”.

En diálogo con Canal N, precisó que el hecho que Rosselli Amuruz sea de su bancada no significa que vaya a ser protegida en la Comisión de Ética y consideró que debe responder ante la presa sobre lo ocurrido.

“Creo yo que es un tema absolutamente privado lo que ha sucedido en el tema de la fiesta, voy a revisar, sin embargo, no puedo determinar si existen (causales), todavía no lo hemos conversado en la comisión, pero voy a revisar las variables. Siempre hemos sido muy objetivos, no se trata de porque ella sea de mi bancada va a ser protegida, pero sí vemos que existen elementos que determinen lo veremos más adelante”, manifestó.

“Es integrante de la Mesa Directiva, ella va a tener que responder por ese caso ante la prensa, yo no puedo adelantar posición, vamos a revisarlo. Si existieran elementos que determinarían una falta ética al respecto, que no duden que porque ella es de Avanza País no se va a investigar; vamos a verlo, vamos a revisarlo”, agregó.

No obstante, Bazán aseguró que hasta ahora no se ha encontrado responsabilidad de Amuruz en lo ocurrido en la fiesta del excongresista Paul García, por lo que señaló que debe continuar en la Tercera Vicepresidencia del Congreso.

Momentos después, Bazán, en diálogo con los periodistas, reiteró que Rosselli Amuruz no organizó la mencionada fiesta y que para iniciar un proceso de investigación primero se tiene que encontrar responsabilidad. Además, indicó que ella conversará sobre el hecho con sus colegas de la bancada de Avanza País.

“Absolutamente todo se revisa, yo no le he conversado con el equipo técnico, vamos a ver si hay vinculación con una falta ética. Sin embargo, hay que ser claros, tengo entendido que ella no lo organizó, creo que eso no vincularía directamente a su salida de la Mesa Directiva, porque creo que primero tenemos que encontrar responsabilidad. Acá no hay intención de blindar a absolutamente a nadie, si ella es de Avanza País o no esto no determina, pero finalmente vamos a revisar como revisamos todos los casos”, expresó.

“No vamos a proteger absolutamente a nadie, vamos a escuchar sus descargos, y si hay alguna falta ética vamos a iniciar proceso”, añadió.

El caso

El último fin de semana, un hombre fue asesinado en los exteriores de la vivienda donde se realizaba la fiesta de cumpleaños del exparlamentario Paul García. Una de las asistentes fue Rosselli Amuruz, quien ha sido vinculada con el mencionado exlegislador.