La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Rosselli Amuruz (Avanza País), reapareció ante la prensa tres días después de la reunión social a la que asistió, en el distrito de Lince, y que terminó con una persona fallecida.

La parlamentaria negó haber contratado a la hermana del excongresista Paul García Oviedo, de Acción Popular, aunque admitió que dos parientes de Christian Enrique Tirado –el periodista que murió al recibir un balazo el día de la reunión- laboran en ese poder del Estado.

“Estas personas han sido contratadas en el servicio parlamentario y aprovecho para recalcar porque nosotros los congresistas podemos contratar al personal de confianza. El resto del personal que está en servicio parlamentario, así sea de la primera, segunda o tercera vicepresidencia pasan por el área administrativa, donde cada área tiene una jefatura y donde pasan por una evaluación. En ese sentido, yo no puedo manejar toda esa información”, expresó.

“(La hermana de Paul García) no trabaja para ningún cargo de confianza, o sea que sea directamente contratado. Las contrataciones las supervisa el área administrativa del Congreso de la República. No existe una contratación de mi persona hacia la persona a la que usted indica”, agregó.

Tras evitar responder si Paul García Oviedo es su pareja, Amuruz Dulanto negó haber organizado la reunión por el cumpleaños del exlegislador accionpopulista y dijo que se enteró del homicidio al día siguiente .

“Yo acudí a una reunión por el cumpleaños de una persona obviamente muy cercana a mí. (¿Es su pareja?) Más allá de ser algo vinculado a mí o no, creo que lo más importante es que ha habido una afectación que ha llegado a la muerte de una persona, de un joven. Lo más importante no es si es que tengo un vínculo o no con esta persona”, subrayó.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños con su familia, con tiempo de antelación. Yo fui una invitada más y obviamente por el cariño y a cercanía que tengo con la persona, jamás me hubiera imaginado en toda la tragedia que ha ocurrido. A mí me afecta muchísimo”, añadió.

Finalmente, Rosselli Amuruz admitió que fue “una mala decisión” haber acudido a la reunión en medio del duelo por el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular). También dijo que no conoce a Pedro Valdivia Montoya -acusado de asesinar a Christian Enrique Tirado- mucho menos a su hermano.

“Honestamente si hoy me dieran la opción de elegir, n la elegiría porque fue una mala decisión que no la volvería a repetir porque sé lo que represento. Opté por acudir a una reunión de alguien muy cercano a mí. Me retiré a una hora prudente. Al día siguiente, domingo, acudí al homenaje de mi colega Nano, al cual estimo (porque) forma parte de la Mesa Directiva, y nunca me hubiera imaginado esta situación tan trágica que ha pasado”, acotó.

“No los conozco (a los hermanos Valdivia Montoya), pero aprovecho para aclarar –han querido vincularme muchísimo a esta familia. Yo los desconozco, realmente lo único que puedo decir es que uno de ellos es un amigo de Paul, pero no puedo manejar las amistades de todas las personas, tampoco puedo manejar las personas que acuden a una reunión, no puedo estar consultándole a las personas qué antecedentes tienen para siquiera cruzarte conmigo, tomarte una foto conmigo. Yo no puedo manejar esta situación”, sentenció.

Declaraciones de la congresista Rosselli Amuruz. (Video: Canal N)