Se trata del suboficial Javier Bruno Espinoza, quien arrastra más de 30 sanciones y un pase a retiro , según información oficial a la que accedió El Comercio mediante un pedido amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Amuruz requirió a los suboficiales mediante un oficio dirigido al otrora jefe de la División de Seguridad del Congreso, el coronel PNP Luis Ruíz Astahuamán. De los 8 solicitados, la PNP le asignó cinco, más otros tres que no figuran en su lista.

El suboficial Bruno no le fue designado y continuó trabajando en la Región Policial Callao .

ESTE FUE EL PEDIDO DE ROSSELLI AMURUZ:

El Comercio dio cuenta en diciembre último que 11 congresistas intercedieron ante la PNP en la designación de sus escoltas.

El director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal Policial, Jesús Poma Zamudio, señaló que “estaríamos ante un presunto delito de abuso de autoridad”.

Legajo personal

La Dirección de Recursos Humanos de la PNP entregó a El Comercio el legajo de cada uno de los efectivos requeridos por los 11 congresistas.

Entre la documentación se distinguió el legajo del suboficial Bruno. Este muestra que apenas en su primer año como policía, en 1999, recibió cinco sanciones por negligencia, falta contra la obediencia, contra el espíritu policial y por abandono de servicio o destino.

Al año siguiente pasó a situación de disponibilidad por medida disciplinaria , una de las sanciones más severas. Y a retiro en el 2002.

Bruno se reincorporó a la Policía por mandato judicial en abril del 2005. No obstante, menos de un año después fue sancionado nuevamente por faltar un día sin justificación e incumplir una directiva vigente.

En el 2014 ocasionó un accidente de tránsito, por el que la PNP lo sancionó con seis días de amonestación simple.

Los documentos policiales sobre ese accidente dan cuenta que provocó un choque múltiple, con daños materiales y lesiones leves, cuando circulaba por la avenida Venezuela, a la altura del estadio San Marcos, y se dio a la fuga con dirección al Callao, pero fue intervenido en la avenida Pio XII, en San Miguel.

Bruno negó ante la Oficina de Disciplina de la PNP que se haya fugado. Por el contrario, dijo que llegó a un acuerdo con los conductores de los vehículos afectados.

ESTA ES PARTE DE LA RESOLUCIÓN DE LA PNP QUE DA CUENTA DEL ACCIDENTE E IMPONE SANCIÓN AL SUBOFICIAL:

Bruno ha acumulado sanciones por actuar con negligencia en el ejercicio de su función, alejarse de su puesto de servicio para realizar actividades ajenas al mismo sin causa justificada, entre otros motivos .

El suboficial fue penalizado con amonestaciones escritas, días de sanción simple y días de arresto simple.

Poma explicó que los días de sanción simple implican la disminución de puntos en la nota de disciplina. En tanto, los de arresto simple generaron que el suboficial permaneciera disponible dentro de su unidad policial para cualquier asunto mientras duró la sanción.

ESTA ES LA LISTA DE SANCIONES CONTRA EL SUBOFICIAL JAVIER BRUNO ESPINOZA:

FECHA MOTIVO SANCIÓN 23/06/2016 No cumplir con los plazos en el trámite, emisión o remisión de documentos, salvo causa justificada. 6 días de sanción simple 23/04/2015 Incumplir las directivas, planes, instrucciones, órdenes o la normativa vigente. 6 días de sanción simple 16/03/2015 Protagonizar escándalos en traje de civil fuera del servicio, afectando la imagen institucional. 6 días de sanción simple 28/04/2015 Agraviar al personal de la Policía Nacional del Perú que actúe como garante, al no cumplir un compromiso económico. Amonestación escrita 01/02/2013 Incumplir las directivas, planes, instrucciones, órdenes o la normativa vigente. Amonestación escrita 04/10/2012 No asistir a la instrucción, ceremonia, conferencia o los diversos actos de servicio para los que sea designado o tuviera obligación de asistir sin causa justificada. 4 días de arresto simple 12/04/2012 Incumplir las directivas, planes, instrucciones, órdenes y otras disposiciones vigentes en la Policía Nacional del Perú. 6 días de arresto simple 06/08/2011 Alejarse de su puesto de servicio para realizar actividades ajenas al mismo sin causa justificada. 2 días de arresto simple 20/04/2011 Realizar cualquier acto o comentario que tienda a disociar o afectar la armonía entre el personal de la Policía Nacional del Perú. 6 días de arresto simple 29/03/2011 Falta de celo en el cumplimiento de las obligaciones del servicio o de la función policial. 2 días de arresto simple 30/12/2010 Actuar con negligencia en el ejercicio de la función. Apercibimiento 07/12/2010 Dirigirse al superior en términos que atenten contra las normas de cortesía o urbanidad, aun cuando este se encuentre en situación de retiro o disponibilidad. 3 días de arresto simple 03/09/2010 Tomar sin autorización prendas, equipos o bienes de propiedad del Estado o del personal de la Policía Nacional del Perú, y luego devolverlos, siempre que no ocasione daños o perjuicios. 2 días de arresto simple 16/07/2010 Llegar con retraso a su centro de labores o retirarse antes de la hora establecida sin causa justificada. 2 días de arresto simple 14/07/2010 Falta de celo en el cumplimiento de las obligaciones del servicio o de la función policial. 6 días de arresto simple 02/07/2010 Conducir vehículo policial sin poseer licencia vigente o no estar autorizado para su manejo u ordenar a quien no esté habilitado para tal actividad, siempre que no constituya infracción grave o muy grave. 6 días de arresto simple 29/12/2009 Llegar con retraso injustificado a la lista, instrucción, ceremonia, conferencia o los diversos actos del servicio para los que sea nominado o tuviera obligación de asistir 4 días de arresto simple 17/11/2009 Dar información falsa en la unidad donde presta servicios, sobre sus datos generales, domicilio y medios de comunicación, o no comunicar oportunamente los cambios efectuados Apercibimiento 24/09/2019 Alejarse de su puesto de servicio para realizar actividades ajenas al mismo sin causa justificada. 6 días de arresto simple 21/07/2009 Incumplir las directivas, planes, instrucciones, órdenes y otras disposiciones vigentes en la Policía Nacional del Perú. 6 días de arresto simple 29/04/2009 Ausentarse de la jurisdicción donde presta servicios. 12 días correctivos 25/03/2008 Incumplir directiva vigente de la PNP. 6 días de sanción simple 18/08/2007 Actuar sin la diligencia debida. 6 días correctivos 25/06/2007 Actuar sin la diligencia debida. 6 días correctivos 07/10/2006 Exceder plazos de permisos, comisiones, otros. 10 días correctivos 31/03/2006 Incumplir directiva vigente de la PNP. 6 días correctivos 17/03/2006 Faltar un día sin justificación. 6 días correctivos 18/02/2000 Contra las normas de cortesía. 6 días simples 11/02/2000 Contra las normas de cortesía. 8 días simples 20/11/1999 Abandono de servicio o destino. 10 días simples 11/10/1999 Por negligencia 8 días simples 05/08/1999 Contra la obediencia 8 días simples 27/06/1999 Contra el espíritu policial 12 días simples 26/02/1999 Abandono de servicio o destino. 10 días simples

Responsabiliza al jefe de su seguridad

En enero último, cuando El Comercio inició las investigaciones de este caso, Amuruz aseguró que solicitó al suboficial Bruno por recomendación del jefe de su escolta.“Es él quien me hace el requerimiento dado su expertis en la materia. Y yo confié y confío en su criterio profesional, es por ello que realice el requerimiento formal”, dijo.

La legisladora cuenta con ocho policías a cargo de su seguridad. Goza de un resguardo policial “excepcional” por decisión de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP, como dio cuenta El Comercio en diciembre pasado.

Amuruz aseguró que solo mantiene vínculos profesionales con los policías que le brindan seguridad.

“Los efectivos policiales asignados al Congreso recién los he conocido por motivos estrictamente laborales y a través del Parlamento. Dado que me has informado de un nombre específico, realicé la consulta respectiva al jefe de mi escolta y me indica que esa persona jamás llegó a ser asignada a mi equipo justamente por las sanciones que señalas. Por ende, nunca trabajó en mi entorno”, añadió.

El Comercio buscó al suboficial Bruno Espinoza en la dirección que consignó ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como su domicilio, para recoger sus descargos. En el mismo lugar dejó una carta con la información que hemos detallado en este informe y un número de contacto, pero no obtuvo respuesta.

Sanción y amenaza

El lunes último, Amuruz perdió los papeles cuando la Comisión de Ética aprobó sancionarla por mentir sobre su participación en la organización de la fiesta de cumpleaños de su pareja, Paul García, en el 2023.

Visiblemente molesta, la congresista amenazó al presidente de la comisión, el congresista Diego Bazán, con publicar información en su contra, ante el asombro de los integrantes de ese grupo de trabajo.

Previamente, fue sancionada con una amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de sueldo por infringir los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria, sobre el principio de transparencia y el respeto a la investidura parlamentaria.

En la práctica, la Comisión de Ética blindó a Amuruz, pues solo la sancionó por una imputación menor. El año pasado acordó exculparla del caso más grave: interceder presuntamente en la contratación en el Congreso de al menos ocho personas vinculadas a su pareja.

Amuruz dijo el lunes último, en diálogo con Canal N, que ejerce como congresista “por vocación de servicio”. Y añadió: “Tranquilamente podría quedarme en el sector privado”.