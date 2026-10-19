icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rocha evitó calificar con una nota al gobierno de Keiko Fujimori que en las próximas semanas cumplirá 100 días en el poder. (Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)
Rocha evitó calificar con una nota al gobierno de Keiko Fujimori que en las próximas semanas cumplirá 100 días en el poder. (Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

La diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) criticó que los organismos electorales, entre ellos la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aún no haya determinado al ganador de la alcaldía de Lima, cuando este comicio se realizó hace poco más de dos semanas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.