La diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) criticó que los organismos electorales, entre ellos la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aún no haya determinado al ganador de la alcaldía de Lima, cuando este comicio se realizó hace poco más de dos semanas.

Al cierre de esta nota, la ONPE aún no ha contabilizado 1,201 actas que fueron enviadas a los jurados electorales especiales (JEE), al haber si observadas o impugnadas.

“Acá los organismos electorales parecen que están en el siglo pasado. En todos los países de la región, como Argentina, Chile y Colombia, los resultados están en la noche el día de las elecciones. A nosotros nos sorprende de sobre manera que esta lentitud se lleve a cabo y siempre se hable de 40 mil votos de diferencia [entre el primero y el segundo]”, manifestó.

En “Tenemos que Hablar”, videopódcast de El Comercio, Rocha dijo que Renovación Popular tiene la copia de la mayoría de las actas de la elección metropolitana.

“Ya tenemos claro que en todos los escenarios la lista de Renovación Popular gana. A mí, me parece increíble que estemos esperando todavía a fin de mes [de octubre], inicios de noviembre para recién proclamar al ganador”, expresó.

Rocha, en ese sentido, adelantó que está a favor del retorno del voto electrónico y que este debería implementarse primero en Lima y luego en otras ciudades del país.

La diputada, además, cuestionó al presidente del JNE, Roberto Burneo, y al pleno de ese colegiado por no haber definido si Rafael López Aliaga, quien encabeza la lista a regidores de Renovación Popular, podrá o no asumir la alcaldía de Lima, si se concreta el triunfo del partido celeste.

“El señor Burneo ha debido pronunciarse antes de la elección municipal, como debe ser. El pleno del JNE ha tenido que dar las reglas antes y no como se dice, coloquialmente en los partidos de fútbol, después del pitazo final. Las reglas deben ser dadas antes y no después. Hoy ya es tardío”, complementó.

“No somos aliados de Fuerza Popular”

De otro lado, Rocha refirió que Fuerza Popular “es muy dialogante” con Renovación Popular, pero remarcó que ellos le han sugerido al fujimorismo “abrir este abanico” a otros partidos con presencia en el Congreso.

Precisó que su agrupación no ha formado una coalición con el fujimorismo y que solo apoyan la gobernabilidad.

“Nosotros con Fuerza Popular no es que seamos aliados ni tenemos una coalición. Nosotros apostamos por la gobernabilidad. Todo lo bueno para el país lo vamos a apoyar más allá del [tema] político [...] Hicimos nuestra tarea en la delegación de facultades. Inicialmente, teníamos un consenso [con el fujimorismo] de 48 puntos. Luego fui con otras bancadas y discutimos el texto y salieron 20 puntos”, subrayó.

Rocha evitó calificar con una nota al gobierno de Keiko Fujimori que en las próximas semanas cumplirá 100 días en el poder.