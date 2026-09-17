Roxana Rocha dirigió su pedido a la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño. (Foto: Congreso)
Roxana Rocha dirigió su pedido a la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La diputada Roxana Rocha solicitó a la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, que el debate, elaboración y votación del dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo se realicen dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

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