La diputada Roxana Rocha solicitó a la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, que el debate, elaboración y votación del dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo se realicen dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

A través de una publicación en X, Rocha señaló que, debido al carácter de urgencia de la iniciativa, el procedimiento debe culminar dentro del plazo reglamentario, que vence el 21 de setiembre de 2026.

“Debido a su carácter de urgencia, he solicitado a la presidenta de la Comisión de Constitución, disponer que el debate, elaboración y votación del dictamen sobre delegación de facultades se realice dentro del plazo reglamentario, improrrogable”, escribió.

Oficio de Roxana Rocha dirigido a la Comisión de Constitución del Parlamento.

Oficio de Roxana Rocha dirigido a la Comisión de Constitución del Parlamento.

Rocha sostiene que, de acuerdo con el artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones legislativas calificadas como urgentes tienen un plazo de hasta 15 días hábiles para la emisión del dictamen, sin posibilidad de prórroga. Esta regulación también establece la prioridad de estas iniciativas en el debate parlamentario.

La diputada remarca en su documento que cumplir con el plazo no debe interpretarse como una limitación al análisis de la propuesta.

“Esto no significa limitar el análisis y debate de la propuesta, sino que nos exige actuar con responsabilidad y celeridad en la atención de las principales demandas ciudadanas”, señaló en su publicación.

La diputada agregó que el carácter de urgencia debe traducirse en una respuesta oportuna del Parlamento y que el cumplimiento de los plazos busca fortalecer la institucionalidad y brindar certeza sobre los procedimientos que rigen la labor legislativa.