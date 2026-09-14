La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha planteó una “fórmula legal alternativa” para delimitar las materias que podrían ser incluidas en una eventual delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y pidió que el pedido sea evaluado con criterios técnicos y en búsqueda de consensos.

A través de una publicación en X, Rocha señaló que remitió su propuesta a la Comisión de Constitución, que preside Giannina Avendaño, para que sea considerada como parte del debate sobre las facultades solicitadas por el Gobierno.

“He remitido a la Comisión de Constitución una fórmula legal alternativa orientada a delimitar con mayor precisión aquellas materias que podrían resultar técnicamente viables para una eventual delegación de facultades al Poder Ejecutivo, en aras de la gobernabilidad y la búsqueda de consensos por el bien del Perú”, escribió.

La #delegacióndefacultades debe evaluarse con responsabilidad, no insistamos en oponerse porque sí.



He remitido a la Comisión de Constitución una fórmula legal alternativa orientada a delimitar con mayor precisión aquellas materias que podrían resultar técnicamente viables para… pic.twitter.com/VLfwT7gVf6 — Roxana Rocha (@roxanarochag) September 14, 2026

“La delegación de facultades debe evaluarse con responsabilidad, no insistamos en oponerse porque sí”, agregó la parlamentaria.

Rocha sostuvo que es la misma propuesta que presentó durante la última sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, afirmó que su planteamiento no fue evaluado.

“Se trata de la propuesta que presenté en la última sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la misma que no fue evaluada ni considerada en el debate, pese a mi reiterado pedido, en un acto a todas luces autoritario”, indicó.

En ese sentido, Rocha pidió a la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, evaluar su planteamiento junto con las demás propuestas que se encuentran en discusión.

“Queda en manos de la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, dar muestras de una apertura democrática, donde prime el diálogo y una evaluación técnica sin sesgos políticos”, señaló.

El último viernes los portavoces de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación enviaron al jefe del gabinete ministerial, Luis Galarreta, un oficio a través del cual le solicitaron remitir un nuevo proyecto de delegación de facultades a la Cámara de Diputados del Congreso, a fin de que estas solo se orienten a la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno de El Niño.