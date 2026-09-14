Roxana Rocha diputada de Renovación Popular. (Foto: Congreso)
Roxana Rocha diputada de Renovación Popular. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha planteó una “fórmula legal alternativa” para delimitar las materias que podrían ser incluidas en una eventual delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y pidió que el pedido sea evaluado con criterios técnicos y en búsqueda de consensos.

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