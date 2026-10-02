La diputada Roxana Rocha, vocera de Renovación Popular, defendió el dictamen que delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo en seguridad y fenómeno El Niño que fue aprobado en la Comisión de Constitución. La legisladora sostuvo que la propuesta de consenso evitó la parálisis institucional frente a las demandas urgentes del país.

“Después de dos días de riesgo sobre un archivo total, pasamos a un consenso técnico con varias bancadas”, declaró Rocha durante la entrevista en RPP. La parlamentaria explicó que su representación cedió diversos puntos de su planteamiento inicial para estructurar un texto único de consenso. “Teníamos por lo menos que ceder en algunos temas. Es por eso que se terminó en dos ejes y por supuesto bastante acotado”.

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Rocha detalló que el documento final delimitó las atribuciones del Gobierno Central a la lucha contra la delincuencia y a la prevención climática. La representante remarcó que las normas respetan las libertades fundamentales de los ciudadanos y las competencias de los gobiernos regionales.

La vocera indicó que su grupo parlamentario evaluará con voto democrático las iniciativas adicionales que presenten otros sectores en el debate pleno, incluyendo Fuerza Popular. Los miembros de la bancada analizarán las propuestas sobre el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas en los penales y zonas críticas.

“Juntos por el Perú se queda solo porque es contradictorio decirle a una población afectada por un riesgo climático que no recibirá ayuda”, criticó la diputada en alusión a la oposición de esta bancada a otorgar facultades incluso acotadas. Rocha cuestionó que dicha agrupación mantenga una postura de rechazo total mientras las regiones norteñas enfrentan la urgencia de desastres naturales.

La representante subrayó que la ciudadanía exige soluciones concretas e inmediatas a las autoridades frente a la inseguridad social. La agrupación política reafirmó su compromiso de priorizar el bienestar de la población sobre cualquier cálculo electoral partidario.

Decisión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario. El grupo de trabajo respaldó la medida por mayoría con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones para atender únicamente seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

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El texto sustitutorio de consenso ingresará al pleno de la Cámara de Diputados para su debate general en la sesión programada para el martes 7 de octubre. La propuesta requiere la ratificación de la Cámara Baja antes de su envío a la Comisión de Constitución del Senado de la República para el dictamen final.