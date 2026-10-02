Roxana Rocha, vocera de Renovación Popular en Cámara de Diputaos. (Foto: Congreso)
Roxana Rocha, vocera de Renovación Popular en Cámara de Diputaos. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

La diputada Roxana Rocha, vocera de Renovación Popular, defendió el dictamen que delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo en seguridad y fenómeno El Niño que fue aprobado en la Comisión de Constitución. La legisladora sostuvo que la propuesta de consenso evitó la parálisis institucional frente a las demandas urgentes del país.

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