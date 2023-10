La congresista Rosselli Amuruz, de la bancada Avanza País y tercera vicepresidenta del Poder Legislativo, sí participó en la organización de la fiesta en Lince en la que fue asesinada una persona y en la que inicialmente ella rechazó haber estado involucrada de alguna forma más allá que como una invitada más.

El reportaje periodístico presentado el lunes 9 de octubre por Canal N mostró grabaciones de voz donde se oye a la parlamentaria decir expresamente que ella podía avisar a la propietaria del inmueble de la fiesta, de quien dijo ser su “tía de cariño”, si es que alguien necesitaba ir antes de que empezara el evento.

“A la hora que ellos estimen conveniente, como eso empieza a las dos, cualquier momento. Ahí siempre está la dueña de la casa, que es mi tía de cariño. Yo le digo que van a ir a tal hora, si necesitan ir a las 10 de la mañana, a las 11, a las 9 de la mañana. Me avisas y yo le aviso”, menciona Amuruz en el primer audio.

Una segunda grabación muestra a la congresista hacer coordinaciones sobre el servicio de bar que se ofreció en la reunión social realizada en Lince el pasado 30 de setiembre.

“Consulta, el bar que has conseguido no es el del Doha Bar, el contacto que te di, porque me están escribiendo, entonces, para decirles que no”, se le oye decir.

A esto se suma la captura de pantalla de una conversación por WhatsApp donde se ve que Rosselli Amuruz también envió invitaciones por esa vía. La imagen muestra que el 29 de setiembre, un día antes de la fiesta, remitió la imagen con los detalles del evento a una tercera persona a quien incluso le pide que vaya con su esposo.

El 3 de octubre, en la que fue su primera aparición pública ante la prensa luego del asesinato de Christiam Tirado, la congresista de Avanza País negó textualmente haber participado en alguna forma de la organización del evento.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños, con su familia, con tiempo de antelación. Yo fui una invitada más”, aseveró en esa oportunidad en alusión al agasajado de la fiesta, Paul García Oviedo, quien sería su pareja sentimental.