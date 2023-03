La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, presentó una denuncia penal contra el ministro de Educación, Óscar Becerra, por el presunto delito de discriminación debido a sus expresiones sobre madres aimaras que participaron en protestas.

“Presentamos denuncia penal ante Ministerio Público por presunto delito de discriminación contra ministro de Educación por agraviantes expresiones hacia las mujeres aymaras. Hoy reafirmamos nuestro derecho a una vida libre de todas las formas de violencia”, señaló la parlamentaria.

La acusación contra Óscar Becerra fue planteada ante el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de “madres de origen étnico aimaras” de la región Puno.

#8DeMarzo #DiaInternacionalDeLaMujer presentamos denuncia penal @FiscaliaPeru por presunto delito de discriminación contra Ministro @MineduPeru por agraviantes expresiones hacia las mujeres aymaras. Hoy reafirmamos nuestro derecho a una vida libre de todas las formas de violencia pic.twitter.com/AxH4arTull — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) March 8, 2023

En declaraciones ante la prensa, el ministro de Educación cuestionó a las madres de familia aimaras que fueron agredidas durante protestas en el Cercado de Lima con bombas lacrimógenas, al señalar que no deberían exponer a sus hijos en movilizaciones.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, señaló Becerra.

Este miércoles 8 de marzo, el ministro ofreció disculpas por sus expresiones al asegurar que fueron “desafortunadas” y malinterpretadas.

Ministro de Educación: Óscar Becerra 2

“Lamento que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños. Ofrezco disculpas, pero no me he referido en ningún momento a las mujeres aimaras”, dijo el titular de Educación al ser abordado por la prensa.

Antes, en un video difundido en Facebook, también pidió disculpas por sus frases. “Si alguna expresión mía ha sido equivoca les ofrezco mis sentidas disculpas. Me ratifico en mi defensa a los niños y niñas del Perú y repruebo a las personas que utilizan a los niños con fines político”, dijo.