La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) anunció que no asistirá a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado convocada para este lunes, en la que se continuará con el debate del pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

A través de sus redes sociales, la legisladora cuestionó que la comisión haya sido convocada nuevamente con el mismo predictamen de la sesión anterior.

#DelegaciónDeFacultades NO ASISTIRÉ A LA SESIÓN CONVOCADA HOY pues la Comisión de Constitución del Senado ha sido convocada nuevamente con el mismo predictamen de la sesión anterior: los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados y ocho habilitaciones adicionales. No ha respondido el oficio multipartidario que presentamos. Ante la pregunte quién obstruye, claramente es el propio fujimorismo el que pretende no respetar las decisiones parlamentarias de la cámara de diputados. El Senado debe ejercer su función de revisión con límites, transparencia y respeto al equilibrio entre ambas cámaras. — Ruth Luque congresoruthluque@gmail.com (@RuthLuqueIbarra) October 19, 2026

“ NO ASISTIRÉ A LA SESIÓN CONVOCADA HOY pues la Comisión de Constitución del Senado ha sido convocada nuevamente con el mismo predictamen de la sesión anterior ”, escribió Luque en su cuenta de X.

Luque señaló que el grupo de trabajo no ha respondido el oficio multipartidario que presentaron.

“No ha respondido el oficio multipartidario que presentamos. Ante la pregunta de quién obstruye, claramente es el propio fujimorismo el que pretende no respetar las decisiones parlamentarias de la Cámara de Diputados”, afirmó.

Finalmente, Luque sostuvo que el Senado “debe ejercer su función revisora con límites, transparencia y respeto al equilibrio entre ambas cámaras”.

La Comisión de Constitución continuará este lunes con la discusión del pedido de delegación de facultades legislativas, con miras a alcanzar un dictamen que permita trasladar el debate al pleno del Senado.