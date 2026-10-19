Ruth Luque, senadora de Ahora Nación. (Foto: Congreso)
Ruth Luque, senadora de Ahora Nación. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) anunció que no asistirá a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado convocada para este lunes, en la que se continuará con el debate del pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

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