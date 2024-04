El excongresista y exministro Salvador Heresi calificó la denuncia constitucional presentada en su contra por la Fiscalía de la Nación como una vulneración a sus derechos fundamentales y dijo confiar en que el Congreso la archivará.

“La denuncia ahora presentada no tiene sustento legal ni constitucional porque infringe el debido proceso al no respetar los principios de cosa decidida y al Nebis in Idem (ninguna persona puede ser investigada dos veces por los mismos hechos), vulnerando mis derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, aseguró en redes sociales.

Heresi negó que exista algún desbalance patrimonial no justificado, cargos por los cuales es investigado en el Ministerio Público. “Estoy seguro que el Congreso de la República actuando con objetividad procederá a su archivo”, agregó.

A la Opinión Pública sobre la denuncia constitucional presentada por Ministerio Público contra mi persona. pic.twitter.com/IdihMEztkp — Salvador Heresi (@SalvadorHeresi) April 25, 2024

La Fiscalía de la Nación presentó la denuncia constitucional ante el Poder Legislativo por presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

Heresi es acusado de supuestamente haber abusado de su cargo cuando fue alcalde de San Miguel, cargo que ocupó entre los años 2003 y 2014, antes de ser elegido como congresista y luego nombrado ministro en el 2018 durante el gobierno de Martín Vizcarra.

📢 Fiscalía de la Nación presenta denuncia constitucional contra Salvador Heresi Chicoma. pic.twitter.com/c96AcThWPL — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 25, 2024

“Se trata de una investigación reabierta ilegalmente por la investigada exfiscal Zoraida Ávalos en el 2019, en el contexto de mi gestión de congresista contrario al gobierno de Vizcarra y al cierre inconstitucional del Congreso”, aseguró el exministro y exparlamentario.

Salvador Heresi aseguró que este mismo caso fue archivado en el 2011 luego de tres peritajes oficiales del Ministerio Público que descartaron un desbalance patrimonial.