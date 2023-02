LEE TAMBIÉN: Williams considera que se puede retomar debate para el adelanto de elecciones

El ‘adelantismo’ había revivido y he aquí que la vocera alterna de la bancada, Elizabeth Medina, envió una carta pidiendo, en nombre de su grupo, el retiro de la firma. Adiós la esperanza. Tratando de averiguar las razones del cambio tan brusco, nos topamos con una fuente que nos habló de una posible componenda política que hace recordar el cuoteo castillista. He aquí los antecedentes y los descargos de los protagonistas.

Quiero mi cuota

Los maestros congresistas son políticamente pedigüeños. Me lo contaron varias autoridades del gobierno de Castillo (ver mi crónica “Los ‘profes’ van por más” del 22/5/2022). De saque, querían el Ministerio de Educación (Minedu), pero Castillo, en un inusual arranque de pudor, se lo dio al ilustre profesor Juan Cadillo. Los ‘profes’ congresistas pidieron la cabeza de ese señor que no los atendía, y Pedro se las dio. Lo reemplazó el 6 de octubre del 2021 por el veterano Carlos Gallardo, amigo de la Fenate (el sindicato de varios de los profes).

Gallardo fue censurado por el Congreso y reemplazado por Rosendo Serna el 29 de diciembre del 2021. Serna no era amigo de los ‘profes’. Me consta porque me lo dijeron ambas partes. Pero, con el tiempo, el ministro cedió a sus demandas. Los ‘profes’ se fortalecieron junto a él. Se separaron de Perú Libre y formaron su propia bancada de 10, el Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Además, reclamaron ampliar su cuota. Castillo, para que no lo presionen más, les dio el Ministerio de la Mujer a Kathy Ugarte. Al cabo de unos días, ante la grita feminista, la sacó y le dio Agricultura a Óscar Zea, que luego se peleó con los maestros, fue expectorado del ministerio y se fue a Podemos.

En su último gabinete, el de Betssy Chávez, Castillo les repuso la cuota doble a los maestros, entregando el Ministerio de Inclusión Social (Midis) a Cynthia Lindo, profesora amiga del grupo. Ah, para hacer más interesante esta historia, sepan que ellos no rivalizaban con Dina Boluarte. Querían tomar el Midis como parte de su cuota doble e instaban a Castillo a que se deshaga de Dina. Pero ella se aferraba al ministerio, como hoy se aferra a la presidencia.

Dina Boluarte, hay que reconocérselo, tomó el mismo 7 de diciembre en el que juramentó a la carrera, la firme decisión de acabar con el pernicioso cuoteo. Se lo dijo a cada bancada que la visitó en Palacio. Les aseguró, además, que ningún congresista sería ministro. Para eso, nombró en el gabinete a técnicos sin relación con las bancadas. En efecto, hasta ahora no hemos encontrado a algún ministro que sea una visagra entre el gobierno y una bancada en especial.

Mediante esta carta, la vocera alterna Elizabeth Medina, en nombre de su grupo, desautorizó al titular Paul Gutiérrez y bloqueó el adelanto.

Sin embargo, una fuente nos advirtió que el Bloque Magisterial extrañaba su cuota y había encontrado un ministro receptivo en el Gabinete Otárola. Nada menos que en su cartera natural, el Minedu. Óscar Becerra Tresierra fue el ministro que más cuestionamientos acaparó en las juramentaciones de diciembre. Había hecho comentarios homofóbicos y declaraciones contra la Sunedu, además de que estuvo involucrado, durante el gobierno de Alan García, en una malhadada compra de laptops. Se disculpó de cada exceso, aclaró el lío de las laptops, y se quedó en el ministerio, exhibiendo un estilo de empresario negociador poco común en el sector.

Los maestros, como les conté, habían hecho varios avances en el Minedu, y podemos presumir que aún cuentan con mandos medios que les son afines. Álex Paredes, el congresista de mayor predicamento en el Bloque, pues ha sido decano del Colegio de Profesores y suele ser el que sustenta las posiciones del grupo en temas delicados; tenía fuerte influencia en el ministerio. En efecto, desde que Boluarte tomó el poder tiene por lo menos 4 visitas en el registro de ingresantes al Minedu.

Se puede presumir la nostalgia del cuoteo, pero estaba claro que Dina no les iba a dar jamás las riendas del ministerio. ¿Y si se intentara con un ente adscrito a este? ¿Podría ser el IPD (Instituto Peruano del Deporte)? Una fuente que conoce de las intrincadas relaciones entre bancadas, Palacio y ministerios; me dijo que tomara atención a los cambios de posición del Bloque y al IPD. El mismo día que hablé con la fuente, el jueves 9 en el que se dio el retiro de la firma, apareció en El Peruano la designación de Guido Flores Marchán, como nuevo presidente del IPD. Reemplazaba a Juan Carlos Huerta Chávarry, nombrado durante la gestión de Castillo. El retiro de este no llama la atención sino la designación de Flores en día tan especial.

Esta es la designación del nuevo presidente del IPD, Guido Flores, aparecida el 9, el mismo día que el Bloque Magisterial retiró su firma del adelanto.

Hojas de vida

Mi fuente me dijo que el artífice de la presunta influencia para recomendar a Flores, fue Walter Chunga Palacios, asesor de la congresista Medina, precisamente quien retiró la firma del Bloque. ¿Por qué relacionar una posible influencia en la designación de un funcionario con la posición de la bancada sobre el adelanto? Porque un grupo que busca afianzar su relación con el gobierno y percibe que en Dina no hay ánimo de renuncia; no le interesaría que todos se vayan ni en el 2023 ni en el 2024.

Chunga Palacios tiene un destacado abanico de visitas al poder Ejecutivo desde el 7 de diciembre. Ha estado en el Minedu, en el MEF, en Agricultura y tres veces en la PCM. El registro dice que fue recibido por el ex secretario general Luis Adrianzén, hombre de confianza del primer ministro Alberto Otárola (nombrado ministro de Trabajo desde hace unas semanas). Chunga ha sido asesor de Freddy Otárola (hermano de Alberto) cuando este fue presidente del Congreso y luego ministro de Trabajo.

Chunga no me respondió a la primera llamada pero sí lo hizo la congresista Medina. Me aseguró que “no sé nada de nombramientos, no me meto en esas cosas que son delito; pero en todo caso, nada tiene que ver con el retiro de la firma. Fue porque la derecha no quiere el tema de la asamblea constituyente. El congresista Gutiérrez es el único que pensaba distinto”. Es decir, Medina pidió el retiro de la firma, porque Gutiérrez se negó hacerlo. Cuando le pregunté sobre su asesor, la congresista me dijo, “vimos que tenía los requisitos y lo nombramos”. Le pregunté si él le informa de sus visitas a autoridades. “No tengo conocimiento” me dijo. Ella misma me dio el contacto para que lo llamara.

En el registro de visitas de Walter Chunga figuran tres a la PCM. La congresista Elizabeth Medina, de quien es asesor, nos dijo que desconocía esas visitas.

También hablé con el ministro Becerra. Me negó que hubiera alguna influencia del Bloque en la designación de Guido Flores, profesor de educación física y docente en la Universidad de La Cantuta. “Hay quienes dicen que Dina Boluarte quisiera dar puestos al Bloque Magisterial, pero ella nos ha dicho que eso es falso. Al contrario, sus indicaciones son de que no aceptemos ninguna recomendación de nadie”. A Paredes lo conoce bien. “Lo he visto como 6 veces en las últimas semanas, hemos congeniado porque él es maestro y yo hijo de maestro, pero no me ha hablado de ningún puesto ni me ha dado ningún currículum”.

Le pregunté al ministro cómo así se designó a Guido Flores. Me dijo: “No lo conocía, he visto muchos currículums, el suyo me pareció adecuado. No recuerdo exactamente cómo apareció su nombre”. Añadió que, tratándose de un cargo importante, “se lo comuniqué al primer ministro, para que lo pasaran por los filtros de la PCM. Luego de ahí pasa al despacho de la presidenta, para que apruebe”.

He aquí los indicios y descargos de un cambio de posición que, según nuestras fuentes, pudo responder al ansia de buscar una cuota en un ministerio que los maestros se resisten a perder. La congresista Medina y el ministro Becerra rechazan de plano esas imputaciones. A última hora, Walter Chunga me devolvió la llamada. Me dijo que sus visitas a la PCM se debieron a su amistad personal con el ex secretario general Adrianzén y que no habló con Otárola durante esas visitas. No me dijo qué temas trataron pero aseguró que no eran de interés de la congresista.

El afán de bloquear el adelanto de elecciones ha cambiado la correlación en el Congreso. Los maestros ahora se suman a Avanza País, Somos, APP, Acción Popular, Perú Democrático y Perú Bicentenario para hacer mayoría simple congresal que busca quedarse en armonía con Dina y en tensión con la protesta nacional. Dina se ha hecho amigos en la derecha a expensas del recelo de la izquierda. Con Perú Libre, partido que la tildó de traidora desde el 2021, la relación es muy difícil de recomponer. Con Perú Democrático, donde está Betssy Chávez, ni pensarlo. Con Perú Bicentenario, donde está Guido Bellido, no hay muchos votos. La decena de maestros maestros, en cambio, ha abjurado rápidamente de Castillo y podría ser la bancada de izquierda favorita del gobierno.