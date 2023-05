El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), autor del proyecto de ley aprobado en primera votación por el Pleno y que plantea incrementar las penas por el delito de difamación, aseguró que los comunicadores sociales del país deberían “sentirse contentos” y darle “las gracias”.

En declaraciones a los periodistas, explicó que se está pidiendo que el documento sea específico al incluir el delito de difamación en redes sociales y que para tal fin, se presentará una disposición complementaria que se presentará el día que sea sometido a segunda votación.

“Cuando es en un grupo de personas, la pena no es menor de 1 ni mayor de 2 [años], pero cuando es público –por los medios de comunicación- es no menor de 2 ni mayor de 4. O sea, está clarísimo. Más bien ustedes los comunicadores sociales deben sentirse contentos y dar las gracias al congresista Segundo Montalvo, autor de esta ley”, expresó.

En ese sentido, Montalvo también aseguró que el dictamen en cuestión “no perjudica en nada” y “beneficia a todos los peruanos”. También negó que se trate de una “ley mordaza”.

“Reitero, no es una ley mordaza. No hemos modificado el artículo 133 y 134 del Código Penal, simplemente se han tocado los artículos 131 y 132. Hemos incluido la reparación civil y hemos modificado el artículo 1969 del Código Civil, no hay nada que temer”, subrayó.

“Recuerden que también hemos valorado los derechos fundamentales de la persona. En el artículo 2 de la Constitución Política, numeral 7, allí está el honor y la buena reputación. No hemos hecho nada de malo, que esto no se tergiverse, hay que hablar con la verdad. Yo considero a ustedes como apóstoles de la noticia, señores periodistas”, agregó.

Declaraciones del congresista Segundo Montalvo sobre la ley mordaza. (Video: Canal N)

La misma posición fue adoptada por su colega de bancada América Gonza, quien indicó que el dictamen se puede perfeccionar para su debate en segunda votación y que su único fin es salvaguardar el honor de los peruanos en las redes sociales.

“No, de ninguna manera (se pretende amordazar a la prensa peruana). Este articulado ya existe en el Código Penal, lo que se está haciendo es perfeccionar, que se eviten las difamaciones. En ningún momento dice que va a ser para la prensa, lo dice en general, para salvaguardar el honor de los ciudadanos hombres y mujeres del país, para incorporar la difamación en las redes sociales”, aseveró.

“La verdad está en proceso, se puede modificar, perfeccionar. Que presenten su propuesta, que se perfeccione, finalmente falta la segunda votación y si pasa, el Ejecutivo puede observarlo, de tal manera que no hay de qué preocuparse”, sentenció.

Declaraciones del congresista Américo Gonza sobre la ley mordaza. (Video: Canal N)