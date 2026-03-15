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Congresista Segundo Montalvo solicita que el pleno debata sanción de 60 días propuesta por Ética. (Foto: Andina)
Congresista Segundo Montalvo solicita que el pleno debata sanción de 60 días propuesta por Ética. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El congresista Segundo Montalvo Cubas solicitó al presidente del Congreso de la República del Perú, Fernando Rospigliosi Capurro, que el pleno del Parlamento debata y vote el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspenderlo de sus funciones por un periodo de 60 días.

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