Los escaños del Senado se dividen en 30 curules para la representación única (nacional) y 30 para la representación múltiple (circunscripciones, con 26 espacios para regiones y cuatro para Lima).

Al 16 de abril, la composición del Senado 2026-2031 quedaba con Fuerza Popular como la primera minoría, con 22 de los 60 escaños. Con los ocho escaños de Renovación Popular, el bloque de derecha suma 30 curules.

Mientras que por el bloque izquierdista, Juntos por el Perú y Ahora Nación suman 18 curules. En medio de ambos bloques quedan los grupos de Partido del Buen Gobierno y Obras que acumulan, en conjunto, 12 adhesiones.

El error de JPP

Fuerza Popular concentra su mayor número de curules en la repartición por circunscripciones, donde su candidata presidencial presidencial Keiko Fujimori, que tiene aseguro su pase a segunda vuelta, generó arrastre con su votación.

A esto se suma que la agrupación naranja consiguió dos curules casi regaladas, en Cajamarca y Amazonas. En ambas regiones, Roberto Sánchez ha sacado altas votaciones: más de 160 votos de diferencia en Cajamarca, y más de 82 mil votos de diferencia en Amazonas.

Con esa ventana, el partido castillista tenía dos escaños asegurados en el Senado por cada circunscripción, pero no lograron tener candidatos, por lo que las curules quedaron en manos de Fuerza Popular.

El escaño de Amazonas quedaría en manos del exministro de Economía, José Arista; y el escaño de Cajamarca en manos del exlegislador Segundo Tapia.

Los fujimoristas también tendrían el escaño del Callao en Senado con Jacques Rodrich; el escaño en Ica con Rafael Yamashiro; el escaño en San Martín con Víctor Noriega; el escaño en Lambayeque con el actual congresista Alejandro Aguinaga; y otros con exparlamentarios: Elard Melgar (Lima Provincias), Juan Carlos del Águila (Loreto), Karla Schaefer (Piura).

Las curules en disputa

Algunas circunscripciónes del Senado múltiple se pelean voto a voto, conforma avanza el conteo de la ONPE. El mejor ejemplo es Áncash que, al 76% de actas contabilizadas, Fuerza Popular se queda con la curul, pero con apenas una diferencia de 724 votos sobre Juntos por el Perú.

La disputa incluye a dos actuales congresistas: Nilza Chacón de Fuerza Popular versus Elias Varas de Juntos por el Perú.

En Pasco, la ventaja es a la inversa: El partido castillista le lleva 734 votos a la agrupación fujimorista, al 86% de actas contabilizadas. La pelea de votos definirá quién se queda con la curul: Percy Osorio de JPP o Roy Ventura de FP.

La disputa del fujimorismo no es solo con JPP, pues en Junín solo llevan una diferencia de 9.000 votos con Ahora Nación al 86% de actas contabilizadas. La plaza se define entre el actual congresista David Jiménez y el exrector de la Universidad Nacional del Centro, Amador Vilcatoma.

En Tacna, la pugna por el escaño se da entre Obras y Partido del Buen Gobierno, con una diferencia de 626 votos al 33% de actas contabilizadas.

En Senado Múltiple, el escaño de Peruanos en el Exterior va para Renovación Popular y su candidato Miguel Angel Velásquez. Sus otros dos escaños están en Lima y -al 87% de actas contabilizadas- entrarían Francisco Calisto y Milagros Jauregui. Las otras dos plazas de la capital serían para Marco Miyashiro (Fuerza Popular) y Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno).

SENADO MÚLTIPLE (cálculo al 16 de abril, pueden darse variaciones con el avance del conteo oficial)

Candidato Partido Circunscripción Marco Miyashiro Fuerza Popular Lima Alejandro Aguinaga Fuerza Popular Lambayeque David Jiménez Fuerza Popular Junín Jacques Rodrich Fuerza Popular Callao Jorge Velásquez Fuerza Popular Ucayali Nilza Chacón Fuerza Popular Áncash Elard Melgar Fuerza Popular Lima Provincias Víctor Flores Fuerza Popular La Libertad Karla Schaefer Fuerza Popular Piura Segundo Tapia Fuerza Popular Cajamarca Juan Carlos del Aguila Fuerza Popular Loreto Víctor Manuel Noriega Fuerza Popular San Martín José Arista Fuerza Popular Amazonas Héctor Ventura Fuerza Popular Tumbes Rafael Yamashiro Fuerza Popular Ica José Chipana Juntos por el Perú Puno Joaquin Yauri Juntos por el Perú Huancavelica Wilfredo Verano Juntos por el Perú Cusco Andrés Ramos Juntos por el Perú Apurímac Humberto Morales Juntos por el Perú Ayacucho Serafín Andrés Juntos por el Perú Huánuco Percy Osorio Juntos por el Perú Pasco Víctor Cutipa Juntos por el Perú Moquegua Hugo Ccahuana Juntos por el Perú Madre de Dios Francisco Calisto Renovación Popular Lima Milagros Jauregui Renovación Popular Lima Miguel Angel Velásquez Renovación Popular Peruanos en el Exterior Nora Bonifaz Partido del Buen Gobierno Lima Juver Flores Partido del Buen Gobierno Arequipa Juana Ticona Obras Tacna

Los nombres de la Cámara Alta

La representación, a través del Senado nacional, es más equitativa entre los partidos, aunque aún podrían darse cambios debido a que las actas contabilizadas llegaban al 69% al 16 de abril.

Con el corte hasta dicha fecha, los congresistas que entrarían por el Senado nacional, serían los siguientes:

SENADO NACIONAL (cálculo al 16 de abril, pueden darse variaciones con el avance del conteo oficial)

Candidato al Senado nacional Partido politico Miguel Angel Torres Fuerza Popular Martha Chávez Fuerza Popular Fernando Rospigliosi Fuerza Popular Patricia Juárez Fuerza Popular Martha Moyano Fuerza Popular César Astudillo Fuerza Popular Carlos Mesía Fuerza Popular Rafael López Aliaga Renovación Popular Alejandro Muñante Renovación Popular Katherine Ampuero Renovación Popular Lourdes Alcorta Renovación Popular Estanislao Mancha Renovación Popular Flavio Figallo Partido del Buen Gobierno Patricia Iturregui Partido del Buen Gobierno Susana Matute Partido del Buen Gobierno Carlos Caballero Partido del Buen Gobierno Jorge Gavidia Partido del Buen Gobierno José Castillo Juntos por el Perú Silvana Robles Juntos por el Perú Jaime Quito Juntos por el Perú Saul Armacanqui Juntos por el Perú Iber Maraví Juntos por el Perú Alfonso López Chau Ahora Nación Jaime Delgado Ahora Nación Ruth Luque Ahora Nación Mirtha Vásquez Ahora Nación Daniel Barragán Obras María del Pilar Flores Obras Walter Gago Obras Roger Astucuri Obras

Las cifras pueden ir variando según avance el conteo de la ONPE. Prueba de ello es que, a lo largo del jueves 16, Renovación Popular inició el día con seis senadores nacionales, pero al final del día perdió la curul de Absalón Vásquez que pasó a manos de Fuerza Popular con el exlegislador Carlos Masías.

El panorama podría cambiar en las siguientes horas.