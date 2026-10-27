Jaime Quito es senador de Juntos por el Perú. (Foto: Archivo El Comercio)
Jaime Quito es senador de Juntos por el Perú. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética Parlamentaria del Senado aprobó un informe de calificación que recomienda no iniciar una investigación contra el senador Jaime Quito (Juntos por el Perú), en relación con una denuncia presentada en su contra.

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