Por unanimidad (9 votos a favor), la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado de la República, presidida por Hugo Ccahuana (Juntos por el Perú), aprobó la convocatoria del concurso público de méritos destinado a seleccionar a seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

De acuerdo con las bases aprobadas, las postulaciones podrán realizarse bajo dos modalidades: de manera individual, presentada directamente por el interesado, o mediante propuesta institucional a cargo de colegios profesionales nacionales o facultades de derecho de universidades públicas o privadas licenciadas por la Sunedu, previo acuerdo de sus máximos órganos colegiados y con la aceptación expresa del candidato.

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Para postular, se exige ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 45 años, y contar con trayectoria como magistrado o fiscal supremo (o superior durante 10 años), o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica por 15 años. Asimismo, los candidatos no deben ser objeto de investigación preparatoria, tener condena penal por delito doloso ni afiliación vigente a organizaciones políticas.

En cuanto al sistema de calificación, el concurso establece un puntaje máximo acumulado de 100 puntos, requiriéndose un mínimo de 60 puntos para alcanzar la condición de apto.

La evaluación consta de dos etapas eliminatorias: la curricular, que otorga hasta 70 puntos (mínimo 50) distribuidos entre formación académica, experiencia profesional e investigación jurídica, y la entrevista personal pública y presencial, con un puntaje máximo de 30 puntos (mínimo 10).

Adicionalmente, cualquier persona podrá presentar tachas contra los postulantes admitidos a través del portal web del Senado durante los diez días hábiles posteriores a la publicación oficial de la lista.

Cronograma oficial

Respecto al cronograma oficial aprobado, la convocatoria será publicada el lunes 30 de noviembre de 2026 en el portal web institucional del Senado, en un diario de circulación nacional y en el diario oficial El Peruano.

La inscripción y registro de documentación de los postulantes en el portal del Senado se llevará a cabo del 1 al 25 de diciembre de 2026.

Posteriormente, tras la calificación de expedientes y la publicación de las candidaturas admitidas el 14 de enero de 2027, se abrirá el periodo de presentación de tachas del 15 al 28 de enero.

Una vez resueltas las impugnaciones y publicada la relación de postulantes aptos el 5 de marzo, la comisión desarrollará la evaluación curricular del 5 al 15 de marzo (publicando resultados el 18 de marzo) y las entrevistas personales del 6 al 19 de abril (cuyos resultados se difundirán el 20 de abril), culminando el proceso con la publicación del listado final de candidatos aptos el 4 de mayo de 2027.

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Tras un debate, se precisó que se realizará una sesión el 4 de mayo del 2027, para el informe de los resultados con la publicación del listado final. Asimismo, solo se contará con una sola declaración jurada que contenga todos los requisitos e impedimentos.

Finalmente, con 8 votos en contra, 1 a favor y 0 abstenciones se rechazó la propuesta que vaya la foto de los candidatos en su hoja de vida.