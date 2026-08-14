Las comisiones del Senado siguieron sus procesos de instalación para el periodo 2026-2027. (Foto: Congreso)
Las comisiones del Senado siguieron sus procesos de instalación para el periodo 2026-2027. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

Este viernes 14 de agosto, el Senado de la República continuó con el proceso de instalación de sus comisiones parlamentarias y la elección de sus respectivas mesas directivas.

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