Este viernes 14 de agosto, el Senado de la República continuó con el proceso de instalación de sus comisiones parlamentarias y la elección de sus respectivas mesas directivas.

Durante la jornada matutina en el Palacio Legislativo, diversos senadores asumieron las presidencias de grupos de trabajo clave en cumplimiento del cronograma establecido para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor eligió por unanimidad al senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) como su presidente. Asimismo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos instaló su mesa directiva bajo la conducción de la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular), quien obtuvo el respaldo mayoritario de los integrantes del grupo para liderar el plan de trabajo anual.

Las comisiones del Senado siguieron sus procesos de instalación para el periodo 2026-2027. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

Estas sesiones se ejecutaron en diferentes sedes del Congreso, como el edificio Mario Vargas Llosa y el Palacio Legislativo, permitiendo que cada grupo de trabajo establezca su horario de sesiones ordinarias y elabore sus respectivos dictámenes. Esto incluyó la instalación de la Comisión de Ética Parlamentaria que responde a los diputados bajo la presidencia de Henry Albañil (Obras).

Por su parte, la senadora Susana Matute (Partido del Buen Gobierno) fue elegida por unanimidad para presidir la Comisión de Salud, Educación, Cultura y Mujer. En la misma línea, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno eligió al senador Francisco Calisto Giampietri (Renovación Popular) para liderar sus sesiones de trabajo durante el presente año legislativo.

Las comisiones del Senado siguieron sus procesos de instalación para el periodo 2026-2027. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

La Comisión de Procedimientos Especiales también quedó formalmente instalada este viernes con la elección del senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos por el Perú) como su titular.

Comisiones instaladas el jueves 13 de agosto en el Senado

El jueves 13 de agosto se inició esta etapa con la instalación de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, la cual es presidida por el senador Carlos Mesía. En dicha fecha también se eligió a Daniel Barragán como presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, y a Fernando Rospigliosi en la Comisión de Inteligencia.

Finalmente, el jueves también quedaron operativas las comisiones de Gestión del Estado y Contraloría, a cargo de Percy Osorio, y la de Control Político sobre actos normativos del Poder Ejecutivo. Esta última es liderada por la senadora Martha Moyano para el periodo 2026-2027, completando así el primer bloque de grupos parlamentarios instalados en el Senado.