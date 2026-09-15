(Foto: Presidencia)
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/ Cristian Olea
Por Redacción EC

El Pleno del Senado debatirá este miércoles 16 de septiembre el pedido de autorización para el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Estados Unidos.

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