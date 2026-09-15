El Pleno del Senado debatirá este miércoles 16 de septiembre el pedido de autorización para el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Estados Unidos.

La agenda fue definida este martes por la Junta de Portavoces del Senado, que sesionó bajo la conducción de su presidente, Miguel Torres.

Se trata del Proyecto de Resolución Legislativa mediante el cual se propone autorizar a la presidenta Keiko Fujimori a salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre.

La solicitud contempla que la mandataria viaje a Nueva York, Estados Unidos, para participar en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará del 21 al 28 de septiembre.

Para el debate de este pedido, la Junta de Portavoces acordó que cada senador que intervenga dispondrá de un minuto, sin interrupciones.

Otro de los temas incluidos en la agenda es el debate y votación del informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales, que recomienda ratificar a Julio Velarde como presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

Canciller acudirá al Senado

La agenda también contempla la presentación del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien acudirá al Pleno este miércoles a las 3 p.m.

El canciller deberá explicar la naturaleza jurídica del ‘Escudo de las Américas’, sus alcances políticos y operativos, los compromisos asumidos por el Estado peruano y su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Congreso.