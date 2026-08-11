La nueva composición del Senado empieza a tomar forma con la distribución de las mesas directivas de sus respextivas comisiones para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La Junta de Portavoces de la Cámara Alta aprobó por mayoría la distribución proporcional de las presidencias, vicepresidencias y secretarías de las comisiones ordinarias y no legislativas.

El acuerdo fue adoptado durante una sesión realizada en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, conducida por el presidente del Senado, Miguel Torres.

Fuerza Popular asumirá la presidencia de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, mientras que Renovación Popular presidirá Defensa Nacional y Orden Interno. La Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo estará encabezada por el Partido Cívico Obras.

#ComisionesSenado Esta es la conformación de Comisiones para la Cámara del Senado. Se vocea fuerte al senador Alejandro Aguinaga como presidente de la Comisión de Constitución. @Politica_ECpe pic.twitter.com/lns7h3gn8g — Erik Rivera (@ErikRivera__) August 11, 2026

En economía, la presidencia de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor quedó en manos de Ahora Nación. Por su parte, Buen Gobierno presidirá la comisión encargada de los asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital.

Juntos por el Perú tendrá a su cargo la Comisión de Gestión del Estado y Contraloría, además de las presidencias de Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales.

La distribución acordada por la Junta de Portavoces quedó de la siguiente manera: