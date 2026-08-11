Fuerza Popular asumirá la presidencia de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, mientras que Renovación Popular presidirá Defensa Nacional y Orden Interno. (Foto: Congreso)
Fuerza Popular asumirá la presidencia de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, mientras que Renovación Popular presidirá Defensa Nacional y Orden Interno. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La nueva composición del Senado empieza a tomar forma con la distribución de las mesas directivas de sus respextivas comisiones para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: