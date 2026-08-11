La nueva composición del Senado empieza a tomar forma con la distribución de las mesas directivas de sus respextivas comisiones para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.
La Junta de Portavoces de la Cámara Alta aprobó por mayoría la distribución proporcional de las presidencias, vicepresidencias y secretarías de las comisiones ordinarias y no legislativas.
El acuerdo fue adoptado durante una sesión realizada en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, conducida por el presidente del Senado, Miguel Torres.
Fuerza Popular asumirá la presidencia de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, mientras que Renovación Popular presidirá Defensa Nacional y Orden Interno. La Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo estará encabezada por el Partido Cívico Obras.
En economía, la presidencia de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor quedó en manos de Ahora Nación. Por su parte, Buen Gobierno presidirá la comisión encargada de los asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital.
Juntos por el Perú tendrá a su cargo la Comisión de Gestión del Estado y Contraloría, además de las presidencias de Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales.
La distribución acordada por la Junta de Portavoces quedó de la siguiente manera:
- Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores: Presidencia de Fuerza Popular; vicepresidencia de Obras; secretaría de Renovación Popular.
- Defensa Nacional y Orden Interno: Presidencia de Renovación Popular; vicepresidencia de Obras; secretaría de Fuerza Popular.
- Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Presidencia de Obras; vicepresidencia de Buen Gobierno; secretaría de Fuerza Popular.
- Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor: Presidencia de Ahora Nación; vicepresidencia de Fuerza Popular; secretaría de Buen Gobierno.
- Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital: Presidencia de Buen Gobierno; vicepresidencia de Juntos por el Perú; secretaría de Fuerza Popular.
- Gestión del Estado y Contraloría: Presidencia de Juntos por el Perú; vicepresidencia de Fuerza Popular; secretaría de Ahora Nación.
- Justicia y Derechos Humanos: Presidencia de Renovación Popular; vicepresidencia de Buen Gobierno; secretaría de Fuerza Popular.
- Ética Parlamentaria: Presidencia de Juntos por el Perú; vicepresidencia de Fuerza Popular; secretaría de Renovación Popular.
- Procedimientos Especiales: Presidencia de Juntos por el Perú; vicepresidencia de Renovación Popular; secretaría de Fuerza Popular.
- Inteligencia: Presidencia de Fuerza Popular; vicepresidencia de Buen Gobierno; secretaría de Juntos por el Perú.
- Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción: Presidencia de Fuerza Popular; vicepresidencia de Renovación Popular; secretaría de Obras.
- Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República: Presidencia de Fuerza Popular y secretaría de Buen Gobierno.