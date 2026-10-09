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Resumen

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"Confío sinceramente que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento", refirió Fujimori en el contexto en que el Senado deberá revisar el dictamen aprobado por diputados sobre la delegación de facultades. (Foto: El Comercio)
"Confío sinceramente que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento", refirió Fujimori en el contexto en que el Senado deberá revisar el dictamen aprobado por diputados sobre la delegación de facultades. (Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Tras el revés que significó que la cámara de diputados del Congreso apruebe solo 20 de los 66 puntos de la solicitud de facultades del gobierno, Fuerza Popular buscará incorporar en el Senado nueve temas en el dictamen. Estos estarán relacionados a la seguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño.

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