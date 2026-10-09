Tras el revés que significó que la cámara de diputados del Congreso apruebe solo 20 de los 66 puntos de la solicitud de facultades del gobierno, Fuerza Popular buscará incorporar en el Senado nueve temas en el dictamen. Estos estarán relacionados a la seguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño.

En declaraciones a “Tenemos que Hablar”, videopódcast de El Comercio, el diputado fujimorista César Revilla refirió que “mínimo” se debe aprobar los 29 puntos que planteó su bancada en el último texto sustitutorio que planteó la noche del martes.

Agregó que en la cámara baja hubo un consenso inicial con Renovación Popular y Obras y si este se traslada al Senado, se pueden aumentar nueve puntos a los veinte ya aprobados.

“Yo he visto que muchas bancadas [entre cámaras] están divorciadas y va a depender del debate en la Comisión de Constitución [del Senado]. Pero, mínimo debe irse sobre esos 29 puntos, porque ese texto [que presentó Fuerza Popular al final] se redactó con Obras y con Renovación Popular. Ahí hay 29 puntos de consenso”, manifestó.

Revilla indicó que en la cámara alta hay un grupo de senadores de oposición “mucho más maduro” y que no se deja llevar “de las narices por un aliado político”.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía (Fuerza Popular), puso paños fríos a sus primeras declaraciones, cuando refirió que no podía definir qué era desnaturalizar. En “Al final del Día”, programa de Canal N, señaló que solo se deben hacer incorporación de propuestas en las materias aprobadas por la cámara de diputados: seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.

“En este tema que es muy delicado, donde tenemos que consensuar y concertar, la política es el arte de lo posible, creo que hay que debatir e incorporar solo en materia de El Niño y seguridad ciudadana”, expresó.

No obstante, el ex titular del Tribunal Constitucional remarcó que el Senado no es una cámara revisora de la fórmula legal que viene de la cámara de diputados, “sino de las iniciativas que se presenten, cosa diferente”.

Siete ministros convocados a Constitución

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado citó a una sesión para este viernes a las 10 a.m. en la sala Francisco Bolognesi del Congreso, a fin de escuchar al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y a otros seis ministros sobre el texto aprobado en la cámara de diputados. De esta manera, se iniciará el debate del dictamen en la cámara alta.

Fueron invitados los ministros Ernesto Álvarez (Justicia y DD.HH.), César Astudillo (Interior), Rafael Belaunde (Defensa), Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego), Juan Carlos Requejo (Producción) y Mauricio Arnillas (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que la eventual aprobación de 29 puntos en el Senado sería “un premio consuelo”.

Agregaron que el escenario ideal que proyectaba el Ejecutivo era obtener 50 de los 66 puntos, como había planteado Fuerza Popular en un dictamen en minoría que fue rechazado con 73 votos en contra.

¿Qué quieren aumentar?

Entre los nueve puntos que el fujimorismo pugnará por incorporar, cuatro son relacionados a la seguridad ciudadana y cinco a El Niño.

En el primer bloque está la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las acciones de seguridad externa en los penales.

También la propuesta para modificar el Decreto Legislativo N°1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en territorio nacional, con el objetivo de precisar “los supuestos excepcionales” en los que los militares pueden intervenir en apoyo a la Policía Nacional para frenar a organizaciones del crimen organizado “u otras amenazas graves”.

Además, Fuerza Popular insistirá en su iniciativa para declarar como “terroristas” a las organizaciones criminales.

Y el cuarto punto busca cambiar el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal para determinar que quien ejercita la legitima defensa “goza de presunción de haber actuado de modo racional frete a la agresión”. Y que toda resolución judicial que la descarte “requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad”.

(Foto: El Comercio)

Sobre el fenómeno de El Niño, el oficialismo apunta a legislar para aprobar medidas de simplificación administrativa y agua potable.

(Foto: El Comercio)

¿Y qué dice la oposición?

El portavoz alterno de Juntos por el Perú en el Senado, Saúl Armacanqui, dijo que, en su momento, su bancada evaluará una postura sobre si se debe o no aumentar puntos en seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño en el dictamen del pedido de facultades para legislar del gobierno.

“Estoy en México, no he leído [el dictamen], ya lo evaluaremos en su debida oportunidad”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Armacanqui refirió que los ejes que no fueron aprobados en la cámara baja ya quedaron atrás y que solo se debe conversar sobre los puntos que tuvieron respaldo.

El senador Jaime Delgado, vocero de Ahora Nación, remarcó que su bancada será rigurosa con la aplicación del artículo 25 de la cámara alta, que señala que pueden aprobar, rechazar o modificar el texto que provenga de los diputados, siempre que no se desnaturalice.

“A mí me preocupa el nivel de relación entre diputados y senadores en los próximos cinco años. El reglamento no dice que el Senado es todo poderoso y que puede cambiar todo. Si el Senado comete esa torpeza va a ser muy difícil la convivencia en los próximos cinco años”, complementó en diálogo con este Diario.

Al ser consultado sobre si sumar puntos en seguridad y El Niño significa desnaturalizar, Delgado respondió que eso se va a analizar y que a partir del viernes se va a entrar en la discusión “de qué cosa es una modificación y hasta dónde puede alcanzar”. “Pero no podemos decir a priori que vamos a incorporar nueve temas más”, concluyó.

El portavoz de la bancada de Obras, Daniel Barragán, dijo que aún no tienen una postura y que en los próximos días se reunirán para decidir.

En “Al final del Día”, de Canal N, el diputado Nery Fernández (Partido del Buen Gobierno) dijo que las modificaciones al dictamen de facultades delegadas solo pueden ser sobre las dos materias aprobadas. Es decir, seguridad y El Niño.

“Siempre que [los cambios] no vayan en contra de la Constitución, no afecte los derechos humanos, si eso se cumple, [sí]. No quiere decir que no puedan tocar [el texto], creo que lo van a mejorar para el bien de todos los peruanos”, expresó.

El punto de vista

El abogado Martín Cabrera, consultor en asuntos parlamentarios, explicó que el Senado sí puede realizar cambios al dictamen aprobado en la cámara de diputados, siempre y cuando se enmarque en seguridad ciudadana y El Niño.

“Si esos nueve puntos están dentro de los dos ejes temáticos ya aprobados en diputados, sí se podría hacer. Ahí, habría que ver, por ejemplo, la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas”, agregó.

En “Tenemos que Hablar”, Cabrera dijo que algunos diputados no se han terminado “de sacudir de la unicameralidad”. “Cree que lo que se aprueba en diputados tiene que subir tal cual. El Senado no es mesa de partes. El Senado es una cámara reflexiva y revisora. Teóricamente, el Senado está más arribita que diputados. Tiene todas las atribuciones para corregir lo que sube de la cámara baja”, manifestó.

Respecto a los plazos, el experto estimó que, a inicios de noviembre, el dictamen sobre el pedido de facultades podría ser aprobado en el pleno del Senado.

También refirió que el Senado tiene que precisar qué tipo de votación se requiere para aprobar en el pleno los cambios, porque es la mitad más uno.

“Eso es lo que tiene que definirse, si es que el número 31 es una persona de carne y hueso, o si puede ser el dirimente de Torres”, acotó.

Fujimori al Congreso: “¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias?”

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dijo que confía en que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Miguel Grau Seminario, al brindar un discurso por la ceremonia por el 205° aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 147° aniversario del Combate de Angamos.

(Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

Fujimori Higuchi, en ese sentido, dirigió una pregunta a quienes tienen la responsabilidad de evaluar el dictamen aprobado en la cámara de diputados sobre la solicitud de facultades delegadas que presentó su administración para enfrentar la inseguridad, El Niño y otros puntos.

“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos? ¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo? Confío sinceramente que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”, refirió.

De otro lado, la jefa de Estado refirió que el Perú necesita trabajar desde hoy para construir un país que aproveche responsablemente sus recursos, fortalezca sus capacidades científicas y tecnológicas y cuente con unas instituciones cada vez más preparadas para enfrentar los desafíos del futuro.

“En fechas tan importantes como estas es muy necesario resaltar su significado para proyectarlo hasta nuestro propio presente. El compromiso de Grau por el Perú es nuestro mejor ejemplo y debe llevarnos a una reflexión real y profunda. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por el Perú que esté por encima de nuestros propios intereses y nuestra propia vida?”, manifestó.