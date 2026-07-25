Miguel Torres es el candidato de Fuerza Popular y Renovación Popular para liderar Mesa Directiva del Senado. (Foto: Congreso)
Miguel Torres es el candidato de Fuerza Popular y Renovación Popular para liderar Mesa Directiva del Senado. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron la mañana de este sábado 25 de julio la primera lista de candidatos para ocupar la Mesa Directiva del Senado para el primer año legislativo del Congreso bicameral, la cual está encabezada por Miguel Torres de Fuerza Popular.

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