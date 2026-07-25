Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron la mañana de este sábado 25 de julio la primera lista de candidatos para ocupar la Mesa Directiva del Senado para el primer año legislativo del Congreso bicameral, la cual está encabezada por Miguel Torres de Fuerza Popular.

El resto de la lista 1 que fue admitida formalmente por la Oficialía Mayor del Congreso de la República a las 10:30 a.m. del sábado está conformada por Alejandro Muñante (Renovación Popular) a la primera vicepresidencia. También Nilza Chacón (Fuerza Popular) y Edgar Mancha (Renovación Popular) a las segunda y tercera vicepresidencia respectivamente.

La lista 1 para la Mesa Directiva del Senador fue presentada por Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Lourdes Alcorta (Renovación Popular). (Congreso de la República)

Los documentos formales para la inscripción de esta lista para la Mesa Directiva fueron entregados por las voceras de ambas agrupaciones políticas en el Senado, Patricia Juárez por Fuerza Popular y Lourdes Alcorta de Renovación Popular.

La lista 1 para la Mesa Directiva del Senador fue presentada por Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Lourdes Alcorta (Renovación Popular). (Congreso de la República)

La lista 1 para la Mesa Directiva del Senador fue presentada por Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Lourdes Alcorta (Renovación Popular). (Congreso de la República)

Cabe recordar que las elecciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para sus respectivas Mesas Directivas serán este domingo 26 de julio, dos días después de la juramentación de sus integrantes y poco antes de que se produzca la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

Esta formalidad será una de las primeras actividades del Congreso bicameral luego de que se concretara la juramentación, tanto de los miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el viernes 24 de julio. Cada uno de los 60 senadores y 130 diputados juró a sus respectivos puestos con sus credenciales entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para marcar el inicio de sus labores para el periodo 2026-2031.

La lista 1 liderada por Fuerza Popular e integrada por Renovación Popular se enfrentará en el Senado a la lista 2 integrada por agrupaciones de oposición con Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno.

Esta segunda lista es integrada por lo senadores Daniel Barragán, Jaime Quito, Jaime Delgado y Nora Bonifaz para la presidencia y las primera, segunda y tercera vicepresidencias respectivamente.