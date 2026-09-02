El senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) afirmó que su bancada analizará punto por punto el pedido de facultades presentado por el Poder Ejecutivo y que la postura de su bancada será definida de manera conjunta, es decir, en bloque.

“Las facultades es mucha palabra, mucho decir. Son muchas palabras, totalmente mucho decir. Personalmente puede haber 10 puntos con los que coincidamos, 20 puntos con los que no estamos de acuerdo. Se los vamos a decir de buena fe, a ver si ellos hacen su parte y dicen: ‘bueno, tienen razón’”, manifestó a los periodistas.

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“En otros puntos insistirán, nosotros diremos: ‘bueno esta insistencia es posible’ y haremos una concertación, pero en bloque es difícil”, añadió al aclarar luego que se pondrán “de acuerdo como bloque” en el tema.

Consultado sobre si están con el tiempo en contra, López Chau dijo que se trata de una narrativa que no acepta porque la intención sería responsabilizar al Congreso y a la oposición de los crímenes que se vienen reportando en el país.

“Esa es una narrativa, no quiero involucrar a mis colegas acá, que no acepto. ¿Cuál es la narrativa? Que se eche la culpa al Congreso, a la oposición. ‘Ah, los crímenes son porque tú no nos apruebas la ley’, si tú has estado gobernando hace 20 años, ¿Por qué no lo resolviste?”, acotó.

De otro lado, Alfonso López Chau insistió en que el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, debe dar “un paso al costado”, como parte de un “clamor ciudadano,” a fin de realizar una reforma integral dentro de dicha institución.

Indicó que plantearía que todas las bancadas del actual Congreso bicameral envíen especialistas para llevar a cabo dicha reforma. En el caso de su partido, dijo que su representante sería el diputado Harvey Colchado.

“Le diría al señor: ‘por favor, retírese, estoy leyendo el clamor ciudadano, dé un paso al costado para que se permita hacerlo (reforma integral de la Policía)’, y luego le diría a todas las bancadas que están en el Congreso: ‘mándenme a sus especialistas’”, expresó.

“Nosotros enviaremos al coronel Harvey Colchado y allí seguramente saldrá algo unánime en bien del país”, sentenció.