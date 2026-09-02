Alfonso López Chau se pronunció sobre el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, y la solicitud de delegación de facultades del Ejecutivo. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Alfonso López Chau se pronunció sobre el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, y la solicitud de delegación de facultades del Ejecutivo. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

El senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) afirmó que su bancada analizará punto por punto el pedido de facultades presentado por el Poder Ejecutivo y que la postura de su bancada será definida de manera conjunta, es decir, en bloque.

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