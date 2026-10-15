El senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) se pronunció tras la suspensión de la sesión de la Comisión de Constitución de la cámara alta, donde se debatía un dictamen sobre la delegación de facultades al Ejecutivo, y consideró que “salidas hay cuando se quiere”.

En conferencia de prensa, el también vocero de la bancada de izquierda mencionó que el Gobierno puede legislar con decretos de urgencia y mediante el diálogo con los presidentes de ambas cámaras para priorizar proyectos de ley.

“Hemos propuesto y hemos dicho: toma estas 20 y luego las que tú crees que faltas, proyectos de ley de emergencia. En 15 días puedes exonerar para que lo hagas en una semana y eso no se ha intentado, pero se puede hacer”, expresó.

“Otra propuesta adicional, que es la que practican los presidentes de la república, el presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados pueden conversar, dialogar. Viene el presidente de la Cámara de Diputados y conversa con todos nosotros: ‘nos están pidiendo esto’, ‘dígale que no’, ‘quita esa frase’, ‘quita esa coma’, ‘falta esto por urgencia’ y viceversa, y todavía eso se puede hacer”, agregó.

En ese sentido, López Chau enfatizó: “Salidas hay cuando se quiere. ‘Quiero dialogar con usted’”. También refirió que desnaturalizar y modificar son dos palabras claves para explicar la actual situación del dictamen enviado por la Cámara de Diputados.

“Son tan obvias, puedo cambiar, pero complementariamente, sin afectar las esencias de las cosas. Eso se sabe, eso se conoce, de tal manera que nosotros en Ahora Nación nos mantuvimos porque asumimos el esfuerzo. No es fácil unir a cuatro bancadas”, aseveró.

“El país tiene que alegrarse de que existan cuatro bancadas que son capaces de unirnos, como nosotros nos alegramos de que Fuerza Popular se una con Renovación. Qué bueno, eso es un esfuerzo en democracia, pero ahora falta lo otro, ni provocación ni humillación. Buena fe, las palabras esas que aparecen y que nadie se explica”, añadió.

Cabe recordar que la Comisión de Constitución del Senado suspendió su sesión “hasta nuevo aviso” tras ausencia de legisladores de izquierda, quienes se habían retirado.

El grupo de trabajo -que había programado debatir y aprobar el texto- reanudó la sesión a las 17:00 horas con muchas sillas vacías: no acudieron los senadores de izquierda. Este hecho fue duramente criticado desde Fuerza Popular y Renovación Popular.