El senador Alfonso López Chau se pronunció sobre la fallida sesión de la Comisión de Constitución de la cámara alta. (Foto: Andina)
El senador Alfonso López Chau se pronunció sobre la fallida sesión de la Comisión de Constitución de la cámara alta. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) se pronunció tras la suspensión de la sesión de la Comisión de Constitución de la cámara alta, donde se debatía un dictamen sobre la delegación de facultades al Ejecutivo, y consideró que “salidas hay cuando se quiere”.

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