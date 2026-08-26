Carlos Mesía, senador por Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Carlos Mesía, senador por Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El senador Carlos Mesía (Fuerza Popular) afirmó que la presidenta Keiko Fujimori “después de ver la realidad” es que sostiene que los principales problemas del país “no se van a resolver en tres meses”.

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