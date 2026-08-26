El senador Carlos Mesía (Fuerza Popular) afirmó que la presidenta Keiko Fujimori “después de ver la realidad” es que sostiene que los principales problemas del país “no se van a resolver en tres meses”.

En entrevista con Canal N, afirmó que una vez analizadas las situaciones dentro del aparato estatal y a nivel de seguridad, se diagnosticarán las “soluciones” y se les pondrán objetivos y plazos.

“Hay algo que dijo el primer ministro Galarreta: este es un Gobierno que va a hacer diagnósticos, va a plantear objetivos y le va a poner tiempos. Creo que esa sí es una medida saludable. En ese sentido, la presidenta también ha dicho lo mismo”, expresó.

“Analizadas las situaciones, diagnosticas las soluciones, les ponemos objetivos y plazos. Creo que en esa lógica, lo que tenemos que entender cuando ella después de ver la realidad es que sostiene: ‘bueno, esto no se va a resolver en tres meses, sino que vamos a empezar a ver el cambio a partir de enero’”, agregó.

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Para el senador oficialista, Fujimori Higuchi es consciente que las cifras están “sinceradas” y que el tema de la criminalidad “no se va a resolver en 100 días”, mucho menos significará que en enero descenderán las cifras.

“Desde mi punto de vista, lo que la presidenta quiere decir es que las cifras están sinceradas y creo que la situación era mucho más grave de lo que pensaba”, aseveró Mesía.

“Debemos tener en cuenta que el tema de la criminalidad no se va a resolver en 100 días ni siquiera en el tiempo que la presidenta está planteando. En enero no quiere decir que va a bajar la criminalidad”, añadió.

Como se recuerda, durante la celebración del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori reiteró que están trabajando para mejorar este rubro y otros sectores porque han recibido el Ejecutivo con “cifras terribles”.

Durante su alocución, la mandataria se refirió al estado crítico de la economía nacional tras asumir el cargo. “Hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, enfatizó.