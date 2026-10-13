El senador Daniel Barragán (Obras) afirmó que su bancada está dispuesta a apoyar incluir más temas en la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, cuyo proyecto viene siendo analizado por la Comisión de Constitución de la cámara alta.

En entrevista con RPP Noticias, aclaró, no obstante, que no debe hacerse como quiere Fuerza Popular, “a la fuerza”, sino según las necesidades de la población y luego de dialogar con las demás bancadas.

“Así es (estamos dispuestos a apoyar incrementar los temas), no tal como lo quiere Fuerza Popular, sino como la población requiere. Con el respeto correspondiente ante la Cámara de Diputados, conversar con ellos (fujimorismo) y decirles: ‘esto una gran necesidad’, porque no se puede poner (más facultades) a la fuerza, acá en ese nivel tenemos que estar en la misma línea”, expresó.

“Habría que proponerles a ellos, conversar con ellos, hablar a los voceros y decirles: ‘estas son las propuestas’”, agregó.

Barragán indicó que con tal fin, ha sostenido reuniones con Ahora Nación, Juntos por el Perú (JP) y Buen Gobierno, además de Fuerza Popular, a fin de buscar consensos sobre el tema.

En ese sentido, aseguró que desde su punto de vista, Fuerza Popular está dispuesto a incrementar algunos puntos de las facultades legislativas, mientras que JP no quiere ceder nada.

“En la mañana tuvimos una reunión en la coalición, que es Ahora Nación, Obras, Juntos por el Perú y Buen Gobierno, y el día de ayer tuve una reunión con Fuerza Popular para ver los temas que están pendientes en las facultades”, manifestó.

“Yo he sentido que sí (el oficialismo está dispuesto a ceder en algunas medidas), existe un relajamiento para lograr un consenso sobre las facultades que se podrían no aumentar. En Juntos por el Perú están dispuestos a no ceder nada”, añadió.

Cabe indicar que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado suspendió este martes su sesión no ordinaria donde se iba a abordar la sustentación de la delegación de facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.