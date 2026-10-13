Daniel Barragán es senador por el partido Obras. (Foto: Congreso)
Daniel Barragán es senador por el partido Obras. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador Daniel Barragán (Obras) afirmó que su bancada está dispuesta a apoyar incluir más temas en la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, cuyo proyecto viene siendo analizado por la Comisión de Constitución de la cámara alta.

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