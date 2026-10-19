El senador Daniel Barragán se pronunció sobre la postura de su partido Obras en la Comisión de Constitución respecto a la delegación de facultades. (Foto: Andina)
El senador Daniel Barragán se pronunció sobre la postura de su partido Obras en la Comisión de Constitución respecto a la delegación de facultades. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Tras el voto de respaldo del partido Obras a favor de la delegación de facultades al Ejecutivo en la Comisión de Constitución, el senador Daniel Barragán aseguró que su bancada no es oposición, sino “solución”.

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