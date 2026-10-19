Tras el voto de respaldo del partido Obras a favor de la delegación de facultades al Ejecutivo en la Comisión de Constitución, el senador Daniel Barragán aseguró que su bancada no es oposición, sino “solución”.

“Yo no hablo de oposición. Nosotros no somos oposición, somos solución, pero haremos el control correspondiente al Poder Ejecutivo para que pueda cumplir con los objetivos que ellos están solicitando”, expresó en declaraciones a la prensa.

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Consultado sobre los posibles cuestionamientos a su postura, Barragán indicó que “las críticas siempre van a venir” y que es parte de la política. “La idea es que primero está el país y sobre ello trabajamos”, enfatizó.

El senador también aseguró que Obras se reunió con las demás bancadas que integran la coalición, como Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Ahora Nación, y dejó en claro que cada uno tiene su postura.

“Desde el principio, desde que llegamos al Congreso de la República, el partido Cívico Obras dijo lo siguiente: ‘Nosotros apoyaremos todas aquellas normas legislativas que sean favorables para nuestro país, vengan de izquierda o de derecha finalmente’. El Partido Cívico Obras siempre verá lo mejor para el país”, subrayó.

“Nos reunimos, conversamos y ellos si no han venido, es su decisión. Cada uno tiene su postura”, sentenció.

Como se recuerda, con el voto de siete senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras, la Comisión de Constitución, aprobó, por unanimidad, incorporar siete medidas al dictamen que otorga facultades especiales al Gobierno para legislar sobre Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana.

Previamente, también por unanimidad, los senadores aprobaron el texto de la Cámara de Diputados que delega facultades al gobierno en 20 puntos y durante 90 días.