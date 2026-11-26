El senador de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa, planteó que el Congreso priorice el proyecto de ley que propone ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), antes que la aprobación de la Ley para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE).

Cutipa señaló que el proyecto de ampliación del Reinfo ya se encuentra en trabajo en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que preside su colega Yenifer Paredes y estimó que podría debatirse en los próximos días.

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A su juicio, la proximidad del vencimiento del plazo de formalización, previsto para el 31 de diciembre, obliga al Parlamento a darle prioridad.

“ Considero que la discusión de la ley MAPE es más profunda, va a tomar más tiempo. Pero acá hay que priorizar algo: el plazo de formalización vence el 31 de diciembre. Yo creo que, en ese sentido, debe priorizarse este proyecto de ley, y la ley MAPE, que es más integral y abarca más temas, debe tomarse un tiempo más ”, declaró.

El legislador advirtió que, si los mineros no logran formalizarse antes de que venza el plazo, miles de trabajadores podrían quedarse sin empleo.

“La idea es que estos mineros artesanales y pequeños mineros logren su formalización, pero para eso el Estado debe ponerse a trabajar, porque los mineros generan sus propios ingresos y su fuente de trabajo. Imagínense si hasta el 31 no logran esa formalización, tendríamos a miles de compañeros sin trabajo”, manifestó.

Finalmente sostuvo que dentro de su bancada hay diferentes voces respecto al tema del Reinfo y la Ley Mape, que no van en el mismo sentido, lo que demuestra que su partido es democrático.